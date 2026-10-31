Οι εργαζόμενοι στη Βουλή είναι και ψηφοφόροι

Λάθη συμβαίνουν σε όλους τους χώρους εργασίας και δυστυχώς στη Βουλή συνέβη κάτι που δεν έπρεπε, το ατόπημα με τη δημοσιοποίηση του Πόθεν Έσχες των μελών της Βουλής. Αυτό από μόνο του διερευνάται, οι καταγγελίες όμως των υπαλλήλων είναι εξαιρετικά σοβαρές και δείχνουν νοοτροπίες βαθιά ριζωμένες. Η προσωπική απαξίωση και στοχοποίηση εργαζομένων στον κατά τα άλλα ναό της Δημοκρατίας είναι καταδικαστέα. Και να μην ξεχνούν οι «δικαστές» πολιτικοί, που όλα τα σφάζουν, όλα τα μαχαιρώνουν, ότι το προσωπικό της Βουλής δεν είναι δούλοι τους αλλά είναι και ψηφοφόροι. Και τέτοιες συμπεριφορές δεν μένουν στο απυρόβλητο ούτε θάβονται στην τρομοκρατία της ισχύος και πολύ σωστά. Ο σεβασμός και η ευπρέπεια πρέπει να αρχίζουν από τους εκλεγμένους και όχι να κατεβάζουν το επίπεδο επειδή έχουν ισχύ.