Την άμεση έκτιση ποινής φυλάκισης δύο μηνών από άνδρα που θανάτωσε γάτο γείτονά του, χτυπώντας τον επανειλημμένα στο κεφάλι με σκουπόξυλο, διέταξε το Εφετείο, ακυρώνοντας την απόφαση του πρωτόδικου Δικαστηρίου να αναστείλει την ποινή για τρία χρόνια. Αντικειμενικά, κρίνοντας την απόφαση του Εφετείου να στείλει στη φυλακή το συγκεκριμένο πρόσωπο, στέλνονται σαφή και ξεκάθαρα μηνύματα για τους ανεγκέφαλους που ξεσπούν και κακοποιούν ζώα. Οι ποινές σε κάθε παρόμοια περίπτωση πρέπει να είναι παραδειγματικές και αποτρεπτικές. Σε ό,τι αφορά στη συγκεκριμένη περίπτωση, αρχικά η ποινή που επιβλήθηκε ήταν με αναστολή και μετατράπηκε σε άμεση φυλάκιση.
Παραδειγματικές τιμωρίες για κακοποίηση ζώων
ΣΙΩΠ
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