Βλέποντας τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να φορά το VR set και να παίζει παιχνίδια με τα παιδιά ενός ιδιωτικού σχολείου στην Πάφο, πέρα από την εικόνα του προσιτού και τρέντι Προέδρου, απόρησα μεταξύ άλλων και τι έβλεπε πραγματικά με τα γυαλιά της εικονικής πραγματικότητας. Λέτε τη λύση του Κυπριακού, το τελειωμένο τερματικό φυσικού αερίου στο Βασιλικό, το λιμάνι και τη μαρίνα της Λάρνακας ή τα έργα στον Ακάμα; Για τους δρόμους Πόλης-Πάφου, Λεμεσού-Σαϊττά και τον βόρειο παρακαμπτήριο Λεμεσού, λυπόμαστε πολύ αλλά ούτε η εικονική πραγματικότητα δεν μπορεί να τα φανταστεί. Μια καλή ιδέα, Πρόεδρε, θα ήταν, αντί να περιμένουμε έργα, να μας πάρετε όλους από ένα ζευγάρι VR και τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει το metaverse.
Η εικονική πραγματικότητα του Προέδρου
Παζ.
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