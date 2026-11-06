Ο χειμώνας πλησιάζει και μαζί του επιστρέφει ένα γνώριμο πρόβλημα για πολλά νοικοκυριά. Η θέρμανση λειτουργεί, η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος αυξάνεται, αλλά το σπίτι εξακολουθεί να μοιάζει κρύο. Σε αρκετές περιπτώσεις, η αιτία δεν είναι μόνο η απόδοση της συσκευής θέρμανσης, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε τους χώρους.
Ανάβετε τη θέρμανση αλλά το σπίτι παραμένει κρύο; Τα πέντε λάθη που σας κοστίζουν
Η θέρμανση λειτουργεί, η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος αυξάνεται, αλλά το σπίτι εξακολουθεί να μοιάζει κρύο.
Ένα από τα συνηθέστερα λάθη είναι η τοποθέτηση μεγάλων επίπλων μπροστά από τα θερμαντικά σώματα. Καναπέδες, πολυθρόνες και άλλα αντικείμενα μπορούν να εμποδίζουν τη σωστή κυκλοφορία του θερμού αέρα, περιορίζοντας την αποτελεσματικότητα της θέρμανσης.
Εξίσου σημαντικό είναι να μην καλύπτονται τα θερμαντικά σώματα από μακριές κουρτίνες. Ο ζεστός αέρας πρέπει να μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα στον χώρο.
Το δεύτερο λάθος αφορά τα παράθυρα. Όταν υπάρχουν φθαρμένα λάστιχα ή μικρά ανοίγματα στα κουφώματα, ο κρύος αέρας εισέρχεται στο σπίτι. Ο έλεγχος και η αντικατάσταση των φθαρμένων στεγανοποιητικών μπορούν να περιορίσουν τις ανεπιθύμητες απώλειες θερμότητας.
Τρίτο λάθος είναι να παραμένουν ανοιχτές οι κουρτίνες κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το κλείσιμό τους μόλις σκοτεινιάσει συμβάλλει στη διατήρηση της θερμότητας, ιδιαίτερα όταν τα παράθυρα δεν διαθέτουν καλή μόνωση.
Αντίθετα, τις ηλιόλουστες ημέρες είναι προτιμότερο να ανοίγουν οι κουρτίνες, ώστε να αξιοποιείται η φυσική ζέστη του ήλιου.
Μια ακόμη χρήσιμη κίνηση είναι να κλείνουμε τις πόρτες των δωματίων που δεν χρησιμοποιούμε, όπου αυτό δεν επηρεάζει τον απαραίτητο αερισμό.
Τέλος, ο σωστός προγραμματισμός του θερμοστάτη μπορεί να μειώσει την άσκοπη κατανάλωση. Για πολλά σπίτια, μια θερμοκρασία μεταξύ 18 και 21 βαθμών Κελσίου θεωρείται κατάλληλο σημείο αναφοράς, ανάλογα με τις ανάγκες των ενοίκων.
Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα μπορούν να κάνουν το σπίτι πιο άνετο, χωρίς απαραίτητα να αυξηθεί η κατανάλωση ενέργειας.
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