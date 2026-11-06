Πανίκος Νικολάου: Ποντάρει στην οργανική δημιουργία κεφαλαίου και τη σύνεση η Τράπεζα Κύπρου

Παρά τις προκλήσεις, ο όμιλος διατήρησε ισχυρή κερδοφορία ύψους €131 εκατ. το τρίτο τρίμηνο, με απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 18,9%, ενώ συνέχισε να καταγράφει έντονη πιστωτική δραστηριότητα, με τον νέο δανεισμό να φθάνει τα €2,4 δισ. το εννιάμηνο με άνοδο 9%. Η διοίκηση εμφανίστηκε αισιόδοξη για τις προοπτικές, αναβαθμίζοντας μάλιστα τον στόχο απόδοσης για το σύνολο του έτους σε επίπεδα high-teens, επαναβεβαιώνοντας τον στόχο για συνολικό ποσοστό συνήθους διανομής (payout ratio) ύψους 70% για το 2026, στο ανώτατο όριο της πολιτικής διανομής, καθώς και την πρόθεση για πρόσθετο μέρισμα έως 20% της κερδοφορίας του έτους.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα, οι καταθέσεις της τράπεζας αυξήθηκαν κατά 6% από την αρχή του έτους και τα δάνεια κατά 7%, ενώ με την ολοκλήρωση της εξαγοράς χαρτοφυλακίου από τη CDB, με περίπου €130 εκατ. εξυπηρετούμενων δανείων και €440 εκατ. καταθέσεων, ενισχύει περαιτέρω τη θέση της στην κυπριακή αγορά.

Έμφαση στην οργανική κερδοφορία

Στο πλαίσιο της διάσκεψης τύπου με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η διοίκηση έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχιζόμενη οργανική δημιουργία κεφαλαίου, η οποία αποτελεί τον βασικό πυλώνα στήριξης της στρατηγικής ανάπτυξης και των αποδόσεων προς τους μετόχους.

Όσον αφορά την επιβολή Αποθέματος Ασφαλείας Συστημικού Κινδύνου (SyRB) ύψους 1% που αποφάσισε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας, Πανίκος Νικολάου, σημείωσε ότι το απαιτούμενο εποπτικό κεφάλαιο αυξάνεται από 11,9% σε 12,9%, ωστόσο ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ανέρχεται σήμερα στο 20,6%, παρέχοντας σημαντικό περιθώριο ασφαλείας.

«Το πιο σημαντικό για μας είναι να συνεχίσει η οργανική δημιουργία κεφαλαίου που αφορά την κερδοφορία», σημείωσε, προσθέτοντας ότι δεν αναμένεται να επηρεαστεί η μερισματική πολιτική.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για τη στρατηγική ανάπτυξης του συγκροτήματος, ο κ. Νικολάου ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή νέα σχέδια εξαγορών, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη ολοκληρωθεί η εξαγορά της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως και της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Όσον αφορά τη διεθνή στρατηγική της τράπεζας, ο κ. Νικολάου, σημείωσε ότι «δεν σκεφτόμαστε οποιαδήποτε φυσική παρουσία στο εξωτερικό αλλά η στρατηγική το να έχουμε γεωγραφική διαφοροποίηση και κάποιο μέρος του χαρτοφυλακίου μας να αφορά δάνεια εκτός Κύπρου, είναι κάτι που θα συνεχίσει και στο μέλλον». Το διεθνές χαρτοφυλάκιο της τράπεζας σε δάνεια εκτιμάται γυρω στο 14% ή €1,6 δισ. και στόχος της τράπεζας είναι η αύξηση του στα €2 δισ. μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2028.

Όσον αφορά την ανάληψη κινδύνου, σημείωσε ότι η τράπεζα είναι πάντα συντηρητική και προσεκτική και θα συνεχίσει να το πράττει, σημειώνοντας ότι η ανάληψη του κινδύνου είναι ψηλά στην ατζέντα της τράπεζας.

Μικρό σχέδιο εξόδου

Στο πλαίσιο της διάσκεψης, ο κ. Νικολάου ανέφερε ότι η Τράπεζα Κύπρου εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε νέο, μικρής κλίμακας και στοχευμένο σχέδιο εθελούσιας εξόδου πριν από το τέλος του 2026 με στόχο την αποχώρηση 50 περίπου υπαλλήλων.

Παράλληλα, η εκτελεστική διευθύντρια Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, Ελίζα Λειβαδιώτου, ανέφερε ότι λόγω της επιλογής αποπληρωμής ενός ομολόγου €350 εκατ. τον Ιούλιο του 2027, κάποια στιγμή μέσα στους πρώτους επτά μήνες του έτους, «θα βγούμε να το αντικαταστήσουμε ανάλογα και με τις συνθήκες της αγοράς».

Εξαιρετικές οι επιδόσεις οικονομίας

Όσον αφορά τις επιδόσεις της κυπριακής οικονομίας συγκριτικά με άλλες χώρες, ο κ. Νικολάου τις χαρακτήρισε εξαιρετικές, τονίζοντας ότι οι ξένοι επενδυτές και οι ξένες εταιρείες συνεχίζουν να εμπιστεύονται τη χώρα. «Ανισότητες σίγουρα υπάρχουν, προβλήματα σίγουρα θα υπάρχουν, αλλά αυτά τα συζητάμε γιατί πάει καλά η οικονομία, αν δεν πήγαινε καλά η οικονομία, θα συζητούσαμε άλλα πράγματα», υπέδειξε με νόημα.