Λέχθηκαν πολλά για το περιβόητο drift show και τη γαμήλια επίδειξη στον κυκλικό κόμβο Λινόπετρας. Είπαμε να το αφήσουμε λίγο να περάσει και να το προσεγγίσουμε και λίγο ως μια «απερισκεψία» αλλά οι εμπλεκόμενοι πραγματικά δεν μας αφήνουν να «αγιάσουμε». Κουμπάρος και γαμπρός, που τελούν υπό κράτηση, συνεχίζουν να κρύβουν από τις Αρχές το όχημα που έχουν χρησιμοποιήσει. Αντίθετα, είχαν και το θράσος να πάρουν άλλο αμάξωμα από το πραγματικό, αφαιρώντας από πάνω τη μηχανή, το τιμόνι, τα καθίσματα κτλ. Με λίγα λόγια, θεωρούν την Αστυνομία ως ανίκανη να αντιληφθεί ότι μας περιπαίζουν όλους κανονικά, συνεχίζοντας στο ίδιο μοτίβο. Αναγκαστικά, συνεχίζονται οι έρευνες σε μάντρες και ισιωτές… αναζητώντας το όχημα. Και μετά θα ζητούν και επιείκεια στο δικαστήριο!
Συνεχίζουν να «κρύβουν» το όχημα
Παζ.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.