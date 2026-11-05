Συνεχίζουν να «κρύβουν» το όχημα

Λέχθηκαν πολλά για το περιβόητο drift show και τη γαμήλια επίδειξη στον κυκλικό κόμβο Λινόπετρας. Είπαμε να το αφήσουμε λίγο να περάσει και να το προσεγγίσουμε και λίγο ως μια «απερισκεψία» αλλά οι εμπλεκόμενοι πραγματικά δεν μας αφήνουν να «αγιάσουμε». Κουμπάρος και γαμπρός, που τελούν υπό κράτηση, συνεχίζουν να κρύβουν από τις Αρχές το όχημα που έχουν χρησιμοποιήσει. Αντίθετα, είχαν και το θράσος να πάρουν άλλο αμάξωμα από το πραγματικό, αφαιρώντας από πάνω τη μηχανή, το τιμόνι, τα καθίσματα κτλ. Με λίγα λόγια, θεωρούν την Αστυνομία ως ανίκανη να αντιληφθεί ότι μας περιπαίζουν όλους κανονικά, συνεχίζοντας στο ίδιο μοτίβο. Αναγκαστικά, συνεχίζονται οι έρευνες σε μάντρες και ισιωτές… αναζητώντας το όχημα. Και μετά θα ζητούν και επιείκεια στο δικαστήριο!