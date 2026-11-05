Η Ολγκίν, το ΑΚΕΛ, και οι Προεδρικές

Επιτίθενται στην απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα γιατί συνάντησε έναν Τούρκο διπλωμάτη, ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται ως «πρέσβης» της Τουρκίας στα κατεχόμενα. Η Ογκλίν δηλώνει ότι ενημέρωσε και τον Πρόεδρο για τη συνάντηση και πως αυτή έγινε για να μεταφερθεί στην ίδια ένα μήνυμα της Άγκυρας. Η κυβέρνηση αντέδρασε δημοσίως αλλά και διά διαρροών για την επιλογή της αξιωματούχου των ΗΕ. Στο παρασκήνιο, ωστόσο, αναγνωρίζουν ότι δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, υπό τις περιστάσεις. Απορία, όμως, προκαλεί και η αντίδραση του ΑΚΕΛ για την επιλογή της αξιωματούχου των ΗΕ. Μήπως το κόμμα αδυνατεί να αντιληφθεί την αναγκαιότητα αυτής της επαφής; Ή μήπως επιχειρεί τον εξευμενισμό αυτών με τους οποίους αποφάσισε να ανοίξει διάλογο προς αναζήτηση συνεργασιών για το '28;