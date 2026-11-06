«Είμαστε σε μια διαδικασία που φαίνεται με τα μέχρι στιγμής δεδομένα να προδιαγράφει θετικές εξελίξεις. Είμαστε στο στάδιο αναμονής, στο στάδιο τελικών απαντήσεων και, όπως μου ανέφερε και η προσωπική απεσταλμένη, εντός του Σαββατοκύριακου ενδεχομένως να έχουμε συγκεκριμένες ανακοινώσεις», μας είπε χθες ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Δεν καταλάβατε; Πως αλλιώς θα λέω ότι επιδιώκω πρόοδο -αν και δεν τη θέλω- γιατί πρέπει να λάβω υπόψη και το ακραίο μου ακροατήριο; Πού ακριβώς είμαστε και τι ακριβώς αναμένουμε; Eν ολίγοις, θα έχουμε θετικές ανακοινώσεις όταν κοινοποιηθούν οι ανακοινώσεις. Δεν καταλάβατε, ε τότε, κακό του κεφαλιού σας…
Κάπως έτσι οι εξελίξεις είναι... θετικές
ΟΡΝ
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