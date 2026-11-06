Κάπως έτσι οι εξελίξεις είναι... θετικές

«Είμαστε σε μια διαδικασία που φαίνεται με τα μέχρι στιγμής δεδομένα να προδιαγράφει θετικές εξελίξεις. Είμαστε στο στάδιο αναμονής, στο στάδιο τελικών απαντήσεων και, όπως μου ανέφερε και η προσωπική απεσταλμένη, εντός του Σαββατοκύριακου ενδεχομένως να έχουμε συγκεκριμένες ανακοινώσεις», μας είπε χθες ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Δεν καταλάβατε; Πως αλλιώς θα λέω ότι επιδιώκω πρόοδο -αν και δεν τη θέλω- γιατί πρέπει να λάβω υπόψη και το ακραίο μου ακροατήριο; Πού ακριβώς είμαστε και τι ακριβώς αναμένουμε; Eν ολίγοις, θα έχουμε θετικές ανακοινώσεις όταν κοινοποιηθούν οι ανακοινώσεις. Δεν καταλάβατε, ε τότε, κακό του κεφαλιού σας…