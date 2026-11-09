Θα κλείσουν ξανά τα σχολεία (;)

Πληγές που δεν πρόλαβαν να κλείσουν έξυσε η κυβέρνηση, θέτοντας σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τους διορισμούς, την ώρα μάλιστα που οι εκπαιδευτικές οργανώσεις ζητούν συνάντηση με τον Πρόεδρο για το ίδιο θέμα. Οι αντιδράσεις είναι έντονες, με κάποιους να μιλούν για «νομοσχέδιο της ντροπής» και απολύσεις εκπαιδευτικών. Όλα δείχνουν πως θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις για νέα μέτρα. Και αυτή τη φορά ίσως να μην μείνουμε σε μια διαμαρτυρία έξω από το Προεδρικό. Στο τραπέζι φαίνεται πως μπαίνουν και κινητοποιήσεις οι οποίες θα επηρεάσουν τη λειτουργία των σχολείων.