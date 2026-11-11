Πέραν των 75 εκατομμυρίων θα κοστίσει η Γ’ φάση του περιμετρικού Λευκωσίας και το ακούμε στη Λεμεσό και μας πιάνουν περισσότερο τα νεύρα. Είμαι από εκείνους που κατανοούν ότι έργα πρέπει να γίνονται παντού, ενώ επίσης δεν θεωρώ ότι δεν γίνονται έργα Λεμεσό… επειδή γίνονται Λευκωσία. Εξάλλου και ο Πρόεδρος είπε ότι δεν είναι οικονομικό ζήτημα. Είναι όμως άξιο απορίας πόσο πολύ μας έχουν γραμμένους στη Λεμεσό, αφού για τα «δικά» μας έργα έχουμε χίλια-δυο προβλήματα, απαιτούνται μελέτες, ωριμάνσεις, εγκρίσεις περιβαλλοντικές και μετά μελέτες βιωσιμότητας, ενώ στη Λευκωσία συνήθως όλα αυτά είναι λυμένα ή λύνονται ευκολότερα. Πειστική απάντηση υπάρχει;