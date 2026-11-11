Πέραν των 75 εκατομμυρίων θα κοστίσει η Γ’ φάση του περιμετρικού Λευκωσίας και το ακούμε στη Λεμεσό και μας πιάνουν περισσότερο τα νεύρα. Είμαι από εκείνους που κατανοούν ότι έργα πρέπει να γίνονται παντού, ενώ επίσης δεν θεωρώ ότι δεν γίνονται έργα Λεμεσό… επειδή γίνονται Λευκωσία. Εξάλλου και ο Πρόεδρος είπε ότι δεν είναι οικονομικό ζήτημα. Είναι όμως άξιο απορίας πόσο πολύ μας έχουν γραμμένους στη Λεμεσό, αφού για τα «δικά» μας έργα έχουμε χίλια-δυο προβλήματα, απαιτούνται μελέτες, ωριμάνσεις, εγκρίσεις περιβαλλοντικές και μετά μελέτες βιωσιμότητας, ενώ στη Λευκωσία συνήθως όλα αυτά είναι λυμένα ή λύνονται ευκολότερα. Πειστική απάντηση υπάρχει;
Μας έχουν γραμμένους στη Λεμεσό
Παζ.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.