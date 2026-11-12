Ο γνωστός ανά το παγκύπριο πελεκάνος της Πάφου «Κόκος», που αποτελεί εδώ και δεκαετίες ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα «σύμβολα» της πόλης, έχοντας συνδεθεί άρρηκτα με το γραφικό λιμανάκι της Κάτω Πάφου και τις αναμνήσεις χιλιάδων Παφιτών αλλά και ξένων τουριστών, απέκτησε πρόσφατα και «αδελφάκι». Έναν νεαρό ροζ πελεκάνο, ηλικίας 9-10 μηνών, ο οποίος έφτασε από την Αφρική και βρίσκεται στη διαδικασία προσαρμογής στο νέο του περιβάλλον, έχοντας δίπλα του, ως πολύτιμο βοηθό, τον «έμπειρο» και πολυπερπατημένο στην περιοχή, «Κόκο». Στον νεοφερμένο πελεκάνο δόθηκε το όνομα «Chris» και μαζί με τον «Κόκο» κάνουν ήδη θραύσεις στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου κλέβοντας κυριολεκτικά καρδιές.
Οι Παφίτες «Κόκος» και «Chris»
Κική
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