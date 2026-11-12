Αντιλαμβάνεστε τον κίνδυνο;

Οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή, που αποτελεί φωλιά των προφητών, είναι πόλεμοι για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Και καμία χώρα δεν έκανε χαΐρι εξαιτίας του. Δεν μπόρεσε να βρει ηρεμία. Δείξτε μου ένα μέρος στο οποίο ανακαλύφθηκε αυτός ο πλούτος και δεν χύθηκε αίμα. Μπορείτε; Θα είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά η Κύπρος; Θα γίνει δικός μας αυτός ο θησαυρός χωρίς να χυθεί αίμα; Έτσι νομίζετε; Μήπως άδικα γυρίζουν στις θάλασσές μας αυτά τα ξένα πλοία που κόβουν βόλτες συνεχώς; Όπως πλησιάζει το θήραμά του ο λύκος που πιάνει τη μυρωδιά, έτσι πλησιάζουν αυτό το νησί. Πάνω μας είναι και το βλέμμα του Ταγίπ, ο οποίος ξεγελάει τον λαό με χίλια δυο ψέματα λέγοντας ότι βρήκε αέριο στη Μαύρη Θάλασσα. Δήθεν θα προστατεύσει τα δικαιώματά μας. Ξέρω πως δεν το πιστεύετε, όμως κάνετε πως το πιστεύετε για να μην μπείτε σε μπελάδες. Την ώρα που εμείς εδώ ασχολούμαστε με πύλες και άλλα παρόμοια, εκείνοι λογαριάζουν πώς θα πάρουν το μερίδιό τους από αυτό τον θησαυρό. Μάς ρίχνουν ένα κόκκαλο. Χοροπηδάμε. Και ενώ εμείς χοροπηδάμε, εκείνοι ληστεύουν το σπίτι μας! Οι κάτοικοι της Λουρουτζίνας είναι πολύ ικανοποιημένοι. Ανοίγει επιτέλους ο δρόμος που είναι κλειστός εδώ και 63 χρόνια, δεν είναι αστεία πράγματα. Η Λουρουτζίνα είναι ένας τεράστιος στρατώνας. Και τι δεν τράβηξαν οι χωρικοί τόσα χρόνια. Για χρόνια πηγαινοέρχονται στα σπίτια τους επιδεικνύοντας ταυτότητα υπό τον έλεγχο του στρατού. Μειώθηκε στους 300 κατοίκους ο πληθυσμός του χωριού, που ήταν πέντε χιλιάδες. Ποιος θέλει να ζει σε στρατόπεδο άλλωστε; Ο στρατός ερωτάται για τις πύλες. Μετά την τριμερή συνάντηση, ο Τουφάν είπε «κάναμε τα πάντα σε διαβούλευση με την Τουρκία». Λέει «διαβούλευση». Δεν είναι σε θέση να πει «το είπε η Άγκυρα και το έκανα». Και ο Ταχσίν Ερτουγρούλογλου τού θυμώνει γιατί δεν το είπε στην κυβέρνηση, λέει. Τι χρειάζεται; Γιατί να σου το πει; Το είπε στην Άγκυρα. Δεν φτάνει;

Είμαι ανήσυχος από την ημέρα που ανακαλύφθηκαν οι ενεργειακοί πόροι στις θάλασσές μας. Αυτός ο θησαυρός είναι μπελάς στο κεφάλι μας! Το χρήμα είναι γλυκό, όμως όλα όσα είναι γλυκά είναι και μπελαλίδικα! Ο Μουσταφά Ακιντζί εύχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτό τον πλούτο για τη λύση και την ειρήνη. Όμως αντιλαμβάνεται ότι οι ενεργειακοί πόροι είναι ένας από τους σημαντικότερους λόγους των πολέμων στις μέρες μας. Αν θα μας ωφελήσουν για μια λύση εδώ, έχει καλώς. Εκείνοι που κρατούν στα χέρια τους τον έλεγχο αυτού του νησιού θα νιώσουν άραγε την ανάγκη για μια αλλαγή του στάτους κβο εδώ εξαιτίας αυτού του θέματος; Δηλαδή, θα κάνουν κάποια αλλαγή οπωσδήποτε, αν υπάρχει οτιδήποτε που ενοχλεί αυτή την κατάσταση στο υφιστάμενο στάτους κβο. Θα την βάλουν μπροστά μας ως «λύση». Όμως, δεν νομίζω ότι το υφιστάμενο στάτους κβο θα μπορούσε να δημιουργήσει οποιοδήποτε εμπόδιο για τους ίδιους. Αλλά, αν η Τουρκία δεν μπορέσει να πάρει το μερίδιό της από αυτό, δεν θεωρείται πως έχει παραγκωνιστεί ο κίνδυνος.

Νομίζω ότι με την ύπαρξη αυτού του κινδύνου σχετίζεται και η κούρσα των εξοπλισμών που κλιμακώνεται τον τελευταίο καιρό στο νησί. Αν είναι αλήθεια αυτή η είδηση που πήρε το αυτί μας, το καθήκον στα οδοφράγματα στο εξής θα το αναλάβει ο στρατός από τους αγωνιστές, λέει. Δηλαδή, θα προστατεύει τα «σύνορα» ο τουρκικός στρατός και όχι οι Κύπριοι αγωνιστές, λέει. Λέγεται ότι λήφθηκε μια τέτοια απόφαση μετά από τις εξελίξεις σε σχέση με την πύλη της Λουρουτζίνας.

Η καρδιά των Κυπρίων είναι μεγάλη. Δεν πιστεύουν στον κίνδυνο, προτού αυτός ακουμπήσει στην πόρτα τους. Αν λέτε μήπως υπάρχει κάτι να γίνει, άλλωστε ακόμα και αν τον πιστεύουν, δεν συμφωνώ μαζί σας. Ναι, υπάρχουν πολλά πράγματα να γίνουν!