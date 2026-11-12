Ένας πολιτικός άλλης... κοπής

Ένας Κύπριος πολιτικός που βλέπει πέρα από τη μύτη του. Ο Μουσταφά Ακιντζί σημειώνει σε ανάρτησή του πως οι ενεργειακοί πόροι γύρω από την Κύπρο μπορεί να διασφαλίσουν το μέλλον της χώρας στο σύνολό της, αλλά και την εξασφάλιση της ειρήνης στο νησί. Όπως υποστηρίζει ο πρώην ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, αν και ίδιος είναι θιασώτης της απομάκρυνσης από τα ορυκτά καύσιμα και στροφής προς τις ανανεώσιμες πηγές, θεωρεί πως η χρήση των ενεργειακών πόρων μπορεί να γίνουν καταλύτης στην οικοδόμηση της ειρήνης προς όφελος και των δυο κοινοτήτων αλλά και όλων των λαών της περιοχής. «Το αντίθετο θα οδηγήσει σε αύξηση των εντάσεων και ίσως στην έλευση θερμών συγκρούσεων. Ελπίζω ότι, προτού φτάσουμε σε αυτό το σημείο, θα υπάρξει σύγκλιση στη λογική και στο κοινό συμφέρον», σημειώνει ο Μουσταφά Ακιντζί.