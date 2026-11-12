Θα μας αρρωστήσει η οικονομία του ΓεΣΥ

Τα τελευταία χρόνια έχουμε ακούσει αμέτρητες φορές για καταχρήσεις, υπερβολικές δαπάνες και την ανάγκη προστασίας της βιωσιμότητας του ΓεΣΥ. Λιγότερες φορές, ωστόσο, συζητήσαμε για τους ασθενείς που αναγκάζονται να πληρώνουν από την τσέπη τους υπηρεσίες που υποτίθεται ότι καλύπτει το σύστημα. Όχι επειδή επέλεξαν την ιδιωτική περίθαλψη αλλά επειδή κάποιος αποφάσισε ότι οι θεραπείες που δικαιούνται είναι συγκεκριμένες, ότι οι επισκέψεις τους πρέπει να σταματήσουν σε έναν προκαθορισμένο αριθμό ή ότι η περίπτωσή τους δεν εμπίπτει στα κριτήρια αποζημίωσης.

Ας πάρουμε το παράδειγμα των φυσικοθεραπειών. Ένας ασθενής μπορεί να χρειάζεται περισσότερες συνεδρίες από όσες προβλέπονται για την περίπτωσή του. Το ΓεΣΥ διαθέτει διαδικασίες έγκρισης πρόσθετων θεραπειών. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι κάθε πραγματική ανάγκη καλύπτεται αυτομάτως. Και όταν δεν εγκρίνεται η πρόσθετη φροντίδα, ο ασθενής βρίσκεται μπροστά σε δύο επιλογές. Να πληρώσει ή να στερηθεί τη θεραπεία.

Προφανώς και χρειάζονται κανόνες. Προφανώς και δεν μπορεί κάθε απαίτηση να μετατρέπεται σε δαπάνη του ταμείου. Υπάρχει όμως τεράστια διαφορά ανάμεσα στον περιορισμό των καταχρήσεων και στον περιορισμό της αναγκαίας περίθαλψης. Και ας μην προσποιούμαστε ότι κάθε αριθμητικό όριο που θεσπίζεται ανταποκρίνεται αυτομάτως στις πραγματικές ανάγκες όλων των ασθενών.

Το πιο οξύμωρο είναι ότι συζητούμε όλα αυτά ενώ το ίδιο το ΓεΣΥ διαθέτει ένα ιδιαίτερα ισχυρό αποθεματικό και αναλογιστική μελέτη που επιβεβαιώνει τη βιωσιμότητά του μέχρι το 2033. Μήπως, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε προτεραιότητες;

Κανείς δεν εισηγείται να αδειάσουμε τα ταμεία ή να αρχίσουμε να ξοδεύουμε ανεξέλεγκτα. Εκείνο που επιβάλλεται είναι να αξιοποιηθεί ένα μέρος των διαθέσιμων πόρων για περισσότερες, καλύτερες και ουσιαστικότερες υπηρεσίες. Να επανεξεταστούν περιορισμοί που δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανάγκες των ασθενών, να ενισχυθούν οι παροχές και να σταματήσει η οικονομική βιωσιμότητα να χρησιμοποιείται ως επιχείρημα που κλείνει κάθε συζήτηση για διεύρυνση της περίθαλψης.

Γιατί, τελικά, ποιον εξυπηρετεί ένα οικονομικά εύρωστο ΓεΣΥ, εάν ο ασθενής εξακολουθεί να χρειάζεται το πορτοφόλι του για να εξασφαλίσει την αναγκαία φροντίδα; Και τι ακριβώς πανηγυρίζουμε όταν το ταμείο γεμίζει αλλά οι ανάγκες μένουν ακάλυπτες;

Το ΓεΣΥ δεν είναι τράπεζα και οι εισφορές μας δεν είναι καταθέσεις που περιμένουμε να τοκιστούν. Είναι χρήματα που καταβάλλουμε για να έχουμε πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας όταν τις χρειαζόμαστε. Η οικονομική βιωσιμότητα είναι απαραίτητη. Δεν είναι όμως αυτοσκοπός. Γιατί, στο τέλος της ημέρας, δεν έχει καμία αξία να είναι υγιή τα οικονομικά του ΓεΣΥ εάν, για να παραμείνουν έτσι, πρέπει να επιβαρύνονται οι ασθενείς του.