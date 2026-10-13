Bar Leone: Ποιο είναι το μπαρ του Χονγκ Κονγκ που αναδείχθηκε για δεύτερη χρονιά το καλύτερο στον κόσμο

Το Bar Leone άνοιξε το 2023 και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να γίνει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα στέκια της πόλης. Παρότι βρίσκεται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ιταλία, μεταφέρει στο Χονγκ Κονγκ την ατμόσφαιρα ενός αυθεντικού ρωμαϊκού μπαρ, όπου το καλό ποτό συνδυάζεται με φαγητό στη μέση, χαλαρή διάθεση και όμορφες στιγμές με φίλους.

Το μυστικό του βρίσκεται στη φιλοσοφία του cocktail popolari, δηλαδή στα κοκτέιλ που απευθύνονται σε όλους: προσιτά, καλοφτιαγμένα και χωρίς περιττές επιτηδεύσεις. Μια προσέγγιση που συνδέεται άμεσα με την ιταλική παράδοση του aperitivo, όταν ένα ποτό γίνεται η ιδανική αφορμή για συζήτηση, παρέα και μικρές γευστικές απολαύσεις.

Οι τοίχοι του είναι γεμάτοι με κάδρα και αναμνηστικά από τον κόσμο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο.

Οι άνθρωποι πίσω από την επιτυχία

Κεντρικό πρόσωπο του Bar Leone είναι ο Lorenzo Antinori, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Ρώμη. Αν και αρχικά επέλεξε να σπουδάσει Νομική, τελικά τον κέρδισε ο κόσμος του bartending, ανοίγοντας τον δρόμο για μια διεθνή επαγγελματική πορεία.

Στο Λονδίνο εργάστηκε σε γνωστά bars, μεταξύ των οποίων το American Bar του ξενοδοχείου Savoy και το Dandelyan, ενώ αργότερα ανέλαβε τη θέση του επικεφαλής στο Charles H στη Σεούλ. Το 2019 εγκαταστάθηκε στο Χονγκ Κονγκ και εντάχθηκε στον χώρο της υψηλής φιλοξενίας, δουλεύοντας στο Four Seasons και συμμετέχοντας στην ανάπτυξη του cocktail bar Argo.

Στη δημιουργία και τη λειτουργία του Bar Leone συνεργάζεται με τον συνιδιοκτήτη Justin Shun Wah, ο οποίος έχει αναλάβει κυρίως το επιχειρηματικό και οργανωτικό κομμάτι της επιχείρησης. Μαζί δημιούργησαν έναν χώρο που συνδυάζει την επαγγελματική τεχνογνωσία με την οικειότητα ενός συνοικιακού στέκιου.

Σερβίρει κλασικά ιταλικά κοκτέιλ, όπως negroni, martini και old fashioned.

Κοκτέιλ, φοκάτσια και ιταλική ανεμελιά

Η αισθητική του Bar Leone αντλεί έμπνευση από την ιταλική ποπ κουλτούρα, με το ποδόσφαιρο, το aperitivo και το καλό φαγητό να αποτελούν βασικά στοιχεία της ταυτότητάς του. Οι τοίχοι είναι διακοσμημένοι με κάδρα και αναμνηστικά από τον κόσμο του ποδοσφαίρου, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που θυμίζει παραδοσιακό μπαρ της Ρώμης.

Στα τραπέζια πρωταγωνιστούν κλασικά κοκτέιλ, όπως το negroni, το martini και το old fashioned, ενώ το μενού περιλαμβάνει απλές αλλά προσεγμένες γεύσεις που συνοδεύουν ιδανικά το ποτό. Τα σάντουιτς με φοκάτσια, τα ιταλικά αλλαντικά υψηλής ποιότητας και τα χειροποίητα τσιπς έχουν ξεχωριστή θέση στις προτιμήσεις των επισκεπτών.

Ο δημιουργός, Lorenzo Antinori γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Ρώμη, αλλά πλέον ζει στο Χονγκ Κονγκ.

Για όσους το επισκέπτονται για πρώτη φορά, ο ίδιος ο Antinori προτείνει τρεις επιλογές που εκφράζουν τη φιλοσοφία του μαγαζιού: φοκάτσια με μορταδέλα, Olive Oil Sour και καπνιστές ελιές. Από το τραπέζι, φυσικά, δεν λείπει ούτε το κλασικό ιταλικό τιραμισού.

Η λογική είναι απλή: δεν χρειάζονται περίπλοκες συνθέσεις και εντυπωσιασμοί για να δημιουργηθεί μια αξέχαστη εμπειρία. Αρκούν ένα σωστά φτιαγμένο κοκτέιλ, ένα καλό σάντουιτς και μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να θέλεις να παραμείνεις λίγο περισσότερο.

Στο μενού πρωταγωνιστεί το σάντουιτς με φοκάτσια και γενικώς, τα finger food που συνοδεύουν το ποτό.

Τι αλλάζει μετά τις δύο συνεχόμενες διακρίσεις;

Η κατάκτηση της πρώτης θέσης για δεύτερη χρονιά έχει ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη διεθνή φήμη του Bar Leone, προσελκύοντας επισκέπτες από κάθε γωνιά του κόσμου. Παράλληλα, όμως, η αναγνώριση αυτή συνοδεύεται από μεγαλύτερες προσδοκίες και αυξημένη ευθύνη για την ομάδα του.

Ο Antinori έχει επισημάνει ότι η νέα διάκριση δημιουργεί την ανάγκη για ακόμη μεγαλύτερη συνέπεια, καθώς το μπαρ αποτελεί πλέον προορισμό για πολλούς ταξιδιώτες. Η πρόκληση είναι να συνεχίσει να εξελίσσεται, χωρίς να χάσει εκείνα τα χαρακτηριστικά που το έκαναν να ξεχωρίσει εξαρχής.

Τα χειροποίητα τσιπς του Bar Leone.

Και αυτό φαίνεται να αποτελεί βασική προτεραιότητα. Το αρχικό Bar Leone εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς κρατήσεις, διατηρώντας τον αυθόρμητο χαρακτήρα ενός συνοικιακού μπαρ, όπου μπορείς να περάσεις για ένα ποτό και να καταλήξεις να μείνεις για φαγητό και παρέα.

Η ιστορία του Bar Leone αποδεικνύει ότι η επιτυχία δεν απαιτεί απαραίτητα περίπλοκες ιδέες ή εντυπωσιακές τεχνικές. Μερικές φορές, η αυθεντικότητα, η συνέπεια και η αγάπη για τις μικρές καθημερινές απολαύσεις αρκούν για να δημιουργήσουν κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Ένα κομμάτι της Ρώμης στο Χονγκ Κονγκ, που κατάφερε να γίνει το καλύτερο μπαρ του κόσμου χωρίς να χάσει την ψυχή ενός μέρους όπου οι άνθρωποι συναντιούνται, μοιράζονται ένα ποτό και απολαμβάνουν τη στιγμή.

Και φυσικά δεν λείπει το κλασικό ιταλικό τιραμισού.