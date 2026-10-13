Γαλλία: Φουντώνουν οι μαθητικές διαδηλώσεις – Στους δρόμους του Παρισιού και η Γκρέτα Τούνμπεργκ

Το μαθητικό κίνημα, που ξεκίνησε στα τέλη Σεπτεμβρίου, διεκδικεί ουσιαστικές αλλαγές στη δημόσια εκπαίδευση, καλύτερες συνθήκες μάθησης, περισσότερους εκπαιδευτικούς και αναβάθμιση των σχολικών υποδομών. Οι κινητοποιήσεις υποστηρίζονται από συνδικαλιστικές οργανώσεις και την αριστερή αντιπολίτευση, ενώ η κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει την έντασή τους, ενόψει και των σχολικών διακοπών που ξεκινούν την επόμενη εβδομάδα.

🔴 | 𝙴𝙽 𝙳𝙸𝚁𝙴𝙲𝚃 | Avant la manifestation qui débute à 10 heures, 𝐥𝐚 𝐦𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐥𝐲𝐜𝐞́𝐞𝐧𝐬 se poursuit à Lyon et dans le Rhône. À Ampère, dans le 1er arrondissement, des gaz lacrymogènes ont été lancés par les forces de l'ordre pour disperser les élèves après une interpellation 𝐒𝐮𝐢𝐯𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭 ➡️ https://t.co/brNhfGFFmg #Lyon #Lycées — Le Progrès Lyon (@leprogreslyon) October 13, 2026

Μεγάλη πορεία στο Παρίσι και επεισόδια σε άλλες πόλεις

Η κεντρική διαδήλωση στο Παρίσι έχει προγραμματιστεί για τις 14:00 τοπική ώρα, με μαθητές, φοιτητές και συνδικάτα να συγκεντρώνονται από διαφορετικά σημεία της γαλλικής πρωτεύουσας. Οι διαδηλωτές σχεδιάζουν να κατευθυνθούν προς το πρωθυπουργικό μέγαρο Ματινιόν, ζητώντας συνάντηση με τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνύ, την ώρα που στη Βουλή συζητείται ο προϋπολογισμός του 2027.

🔴 Premières tensions entre des lycéens mobilisés et les forces de l’ordre à Paris, dans le cadre du mouvement de contestation des conditions d’étude et du manque de moyens dans les établissements scolaires. #canal16 https://t.co/NcC92v0hL6 — franceinfo (@franceinfo) October 13, 2026

Καταλήψεις σχολείων και οδοφράγματα έχουν ήδη καταγραφεί σε περιοχές του Παρισιού, ενώ αναφορές κάνουν λόγο για εντάσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών τόσο στη γαλλική πρωτεύουσα όσο και στη Λυών, όπου οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν χρήση δακρυγόνων.

Στις κινητοποιήσεις της προηγούμενης Πέμπτης συμμετείχαν, σύμφωνα με τις διαθέσιμες αναφορές, περισσότεροι από 70.000 άνθρωποι σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ περίπου 500 άτομα συνελήφθησαν. Παρά τη μείωση του αριθμού των σχολείων που τελούν υπό κατάληψη, οι αντιδράσεις παραμένουν έντονες.

même sous la pluie, le lycée Hélène Boucher est bloqué ! https://t.co/QGW3AUsrAK — Lilian Davy (@lilian_davy) October 13, 2026

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ στο πλευρό των μαθητών

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ βρέθηκε το πρωί της Τρίτης έξω από το λύκειο Paul-Eluard, στο Σεν Ντενί, στα περίχωρα του Παρισιού, εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στους μαθητές. Στο ίδιο σημείο είχαν συγκεντρωθεί και περίπου 20 δικηγόροι, σχηματίζοντας ανθρώπινη αλυσίδα με στόχο την προστασία των νέων.

Η ακτιβίστρια υποστήριξε ότι οι νέοι πρέπει να έχουν ενεργό ρόλο στις αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή και το μέλλον τους, τονίζοντας ότι οι απόψεις τους δεν λαμβάνονται επαρκώς υπόψη. Παράλληλα, δήλωσε περήφανη για τους Γάλλους μαθητές και άσκησε κριτική στην αστυνομική αντιμετώπιση των διαδηλώσεων.

Ce matin Greta Thunberg en soutien aux enseignants du lycée Paul Éluard qui occupent leur établissement pour dénoncer les agissements de leur direction. https://t.co/lHXQzmIat6 — Johan Faerber (@JFaerber) October 13, 2026

Η χρήση βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας έχει προκαλέσει αντιδράσεις από φοιτητές και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, μεταξύ των τραυματιών περιλαμβάνονται ανήλικοι με σοβαρά τραύματα, ενώ τραυματισμοί έχουν σημειωθεί και σε αστυνομικούς και εκπαιδευτικούς.

(Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)

Τι ζητούν οι μαθητές από τη γαλλική κυβέρνηση

Στο επίκεντρο των διαμαρτυριών βρίσκονται οι ελλείψεις εκπαιδευτικών, οι προβληματικές σχολικές εγκαταστάσεις, οι συνθήκες διδασκαλίας και η πλατφόρμα Parcoursup, μέσω της οποίας πραγματοποιείται η διαδικασία εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση.

Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει την τοποθέτηση περίπου 3.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε περισσότερα από 500 σχολεία που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες ελλείψεις προσωπικού. Ωστόσο, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εκφράζουν επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα των μέτρων, υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στις πραγματικές ανάγκες των σχολείων.

Από την πλευρά της, η εθνική ένωση μαθητών θεωρεί ανεπαρκείς τις κυβερνητικές δεσμεύσεις και ζητά σημαντικά μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

(Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)

Οι κυβερνητικές δεσμεύσεις και η επόμενη μέρα

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε τους διαδηλωτές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, επισημαίνοντας ότι η αντιμετώπιση των προβλημάτων απαιτεί χρόνο, διάλογο και διαβουλεύσεις.

Παράλληλα, ο Σεμπαστιάν Λεκορνύ ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση εξετάζει τις προτάσεις που κατατέθηκαν μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαβούλευσης για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, είχαν καταγραφεί 76.500 απαντήσεις, με τις δυσκολίες στο ωρολόγιο πρόγραμμα και τα προβλήματα στις σχολικές υποδομές να βρίσκονται ψηλά στις αναφορές των συμμετεχόντων.

Η κυβέρνηση προτίθεται να καταθέσει τροπολογίες στον προϋπολογισμό του 2027, ώστε να ενσωματωθούν ορισμένες από τις προτάσεις, ενώ σχεδιάζει να εξετάσει τις ανάγκες ανά περιφέρεια και σχολική μονάδα.

Παρά τις δεσμεύσεις αυτές, οι μαθητικές οργανώσεις εξακολουθούν να ζητούν πιο ουσιαστικές λύσεις. Η μεγάλη πορεία στο Παρίσι αναμένεται, επομένως, να αποτελέσει σημαντική δοκιμασία τόσο για το ίδιο το κίνημα όσο και για την κυβέρνηση, η οποία καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις στα προβλήματα της δημόσιας εκπαίδευσης.

Πηγές: ertnews.gr, AFP, RFI, franceinfo