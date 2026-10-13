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Διεθνή

ΗΠΑ: Άνδρας έπεσε από τρενάκι λούνα παρκ - Η εταιρεία είχε κλείσει πάρκα στην Καλιφόρνια τον περασμένο μήνα (βίντεο)

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Αυτόπτες μάρτυρες υποστηρίζουν ότι το θύμα έπεσε από το τρενάκι κατά τη διάρκεια της διαδρομής, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Ενας άνδρας σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν χθες σε δυστύχημα που σημειώθηκε σε τρενάκι ενός λούνα παρκ στην Τζόρτζια, στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Διεξάγεται έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, το οποίο συνέβη χθες το απόγευμα στο πάρκο αναψυχής Six Flags Over Georgia, δήλωσε η αστυνομία της κομητείας Cobb.

Αρκετοί μάρτυρες δήλωσαν στο 11Alive, θυγατρικό δίκτυο του NBC με έδρα την Ατλάντα, ότι είδαν το θύμα να πέφτει από το τρενάκι Goliath του λούνα παρκ χτυπώντας επανειλημμένως πάνω στο περιστρεφόμενο παιχνίδι.

Ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι η πτώση του άνδρα αποτυπώθηκε στην αναμνηστική φωτογραφία που τραβήχτηκε στο τρενάκι του λούνα παρκ, ένα από τα δώδεκα τρενάκια του πάρκου.

Η εταιρεία διαχείρισης του λούνα παρκ Six Flags δήλωσε ότι αντέδρασε αμέσως και ότι συνεργάζεται πλήρως με τους ερευνητές, εκφράζοντας τη "βαθιά θλίψη" της για το συμβάν, σύμφωνα με εκπρόσωπό της.

Το τρενάκι του λούνα παρκ Goliath μπορεί να φτάσει ταχύτητες άνω των 110 χλμ./ώρα σε ύψος περίπου 60 μέτρων κατά τη διάρκεια διαδρομών που διαρκούν 3 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Six Flags.

Η εταιρεία, η οποία διαθέτει πάρκα σε όλη τη Βόρεια Αμερική, ανέφερε ότι έκλεισε προσωρινά εννέα παρόμοια αξιοθέατα σε έξι από τα πάρκα της για προληπτικούς λόγους.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, η Six Flags έκλεισε οριστικά ένα πολύ δημοφιλές τρενάκι σε λούνα παρκ στην Καλιφόρνια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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