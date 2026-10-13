ΗΠΑ: Άνδρας έπεσε από τρενάκι λούνα παρκ - Η εταιρεία είχε κλείσει πάρκα στην Καλιφόρνια τον περασμένο μήνα (βίντεο)

Διεξάγεται έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, το οποίο συνέβη χθες το απόγευμα στο πάρκο αναψυχής Six Flags Over Georgia, δήλωσε η αστυνομία της κομητείας Cobb.

Αρκετοί μάρτυρες δήλωσαν στο 11Alive, θυγατρικό δίκτυο του NBC με έδρα την Ατλάντα, ότι είδαν το θύμα να πέφτει από το τρενάκι Goliath του λούνα παρκ χτυπώντας επανειλημμένως πάνω στο περιστρεφόμενο παιχνίδι.

Ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι η πτώση του άνδρα αποτυπώθηκε στην αναμνηστική φωτογραφία που τραβήχτηκε στο τρενάκι του λούνα παρκ, ένα από τα δώδεκα τρενάκια του πάρκου.

MORE VISUAL: Man allegedly flung out of a roller coaster seat and died at Six Flags over Georgia. #SixFlags #GoliathRollerCoaster #SixFlagsOverGeorgia #GeorgiaNews #CobbCounty #BreakingNewsToday #RollerCoasterAccident #AmusementPark #ThemeParkNews #FatalAccident #USNews https://t.co/AGfzWHN9Q4 — VIRAL VOLT (@ViralVolT1) October 13, 2026

Η εταιρεία διαχείρισης του λούνα παρκ Six Flags δήλωσε ότι αντέδρασε αμέσως και ότι συνεργάζεται πλήρως με τους ερευνητές, εκφράζοντας τη "βαθιά θλίψη" της για το συμβάν, σύμφωνα με εκπρόσωπό της.

Το τρενάκι του λούνα παρκ Goliath μπορεί να φτάσει ταχύτητες άνω των 110 χλμ./ώρα σε ύψος περίπου 60 μέτρων κατά τη διάρκεια διαδρομών που διαρκούν 3 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Six Flags.

Η εταιρεία, η οποία διαθέτει πάρκα σε όλη τη Βόρεια Αμερική, ανέφερε ότι έκλεισε προσωρινά εννέα παρόμοια αξιοθέατα σε έξι από τα πάρκα της για προληπτικούς λόγους.

TRAGEDY AT SIX FLAGS! RIDER FALLS FROM ROLLER COASTER AND DIES! GEORGIA, USA. October 12, 2026. A terrifying incident unfolded at Six Flags Over Georgia in Cobb County after a man reportedly fell from a roller coaster, resulting in his death. The incident occurred Monday afternoon, prompting an emergency response and the evacuation of other passengers. According to initial reports, the accident involved Goliath, a massive roller coaster reaching approximately 200 feet high and speeds of up to 70 mph. Witnesses described horrifying scenes, with some reporting that the victim struck parts of the roller coaster during the fall. Other riders reportedly had to be evacuated using emergency stairways. Authorities are investigating exactly what caused the tragedy. IMPORTANT: Investigators have not confirmed whether the incident involved a mechanical failure, a restraint malfunction, or another cause. Our thoughts are with the victim's family. Would you still ride a roller coaster after hearing about an incident like this? Follow @Dreamrideguardian and subscribe to our Telegram for footage we can't post anywhere else. #SixFlags #Georgia #RollerCoaster #BreakingNews #DreamRideGuardian — Dreamrideguardian (@Dreamrideguard) October 13, 2026

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, η Six Flags έκλεισε οριστικά ένα πολύ δημοφιλές τρενάκι σε λούνα παρκ στην Καλιφόρνια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ