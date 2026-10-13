Παμπορίδης για 2028: «Ούτε με το καλό ούτε με το άγριο δεν αποσύρω την υποψηφιότητά μου - Αν επαναλάβουμε το 2023, είμαστε άξιοι δυστυχίας»

Προβληματισμός για την εσωστρέφεια στον ΔΗΣΥ

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ αναφέρθηκε εκτενώς στο κλίμα που έχει διαμορφωθεί στο κόμμα, εκφράζοντας ανησυχία για την επιστροφή σε μια περίοδο εσωτερικών αντιπαραθέσεων και διχαστικών συζητήσεων.

Όπως σημείωσε, αυτή τη στιγμή ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα έπρεπε να επικεντρώνεται στη διαμόρφωση πολιτικών προτάσεων και στην παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου προς την κοινωνία, αντί να αναλώνεται σε εσωκομματικές έριδες.

«Η βάση του κόμματος είναι απογοητευμένη»

Αναφερόμενος στις τελευταίες εξελίξεις και στην απόφαση της Αννίτας Δημητρίου, ο κ. Παμπορίδης είπε ότι αντιλαμβάνεται πλήρως την απογοήτευση που επικρατεί ανάμεσα στα μέλη και τους ψηφοφόρους του κόμματος.

Απέφυγε, πάντως, να υιοθετήσει σενάρια ή εικασίες για όσα προηγήθηκαν, σημειώνοντας ότι η πρόεδρος του ΔΗΣΥ έχει ήδη τοποθετηθεί δημόσια και δεν υπάρχει λόγος να αμφισβητηθούν όσα είπε.

Κατά τον ίδιο, η συνεχιζόμενη αναπαραγωγή σεναρίων δεν βοηθά την ουσιαστική πολιτική συζήτηση.

Ξανά στην εσωστρέφεια

Ο Γιώργος Παμπορίδης στάθηκε ιδιαίτερα στο εκλογικό αποτέλεσμα των προηγούμενων βουλευτικών εκλογών, σημειώνοντας ότι το ποσοστό που έλαβε ο ΔΗΣΥ ήταν υψηλότερο από ό,τι ανέμεναν πολλοί στο κόμμα.

Ωστόσο, όπως υποστήριξε, αντί αυτή η εμπιστοσύνη να αξιοποιηθεί ως βάση για πολιτική επανεκκίνηση, η παράταξη οδηγήθηκε ξανά σε εσωτερικές συγκρούσεις.

Τόνισε παράλληλα ότι η ενότητα δεν επιβάλλεται ούτε επιτυγχάνεται μέσα από γενικές εκκλήσεις. Αντίθετα, οικοδομείται, όπως είπε, μέσα από σαφείς πολιτικές θέσεις, αξιόπιστες προτάσεις και ένα πρόγραμμα που μπορεί να πείσει την κοινωνία.

«Η ενότητα δεν προκύπτει με συνθήματα»

Σύμφωνα με τον κ. Παμπορίδη, ο ΔΗΣΥ θα έπρεπε ήδη να βρίσκεται σε διαδικασία κατάρτισης ενός κυβερνητικού προγράμματος, ώστε να παρουσιαστεί στους πολίτες με συγκεκριμένη πρόταση διακυβέρνησης.

Υπογράμμισε ότι αυτό που μπορεί πραγματικά να ενώσει ένα κόμμα είναι η πολιτική ουσία και όχι η αποφυγή των διαφωνιών. Όπως είπε, τα προβλήματα δεν εξαφανίζονται επειδή δεν συζητούνται. Αντίθετα, χρειάζεται ανοιχτός και ειλικρινής διάλογος για όσα δεν λειτουργούν σωστά.

Ερωτηθείς εάν η υποψηφιότητα της Αννίτας Δημητρίου ήταν αυτή που έθεσε σε δοκιμασία την ενότητα του κόμματος, ο βουλευτής υποστήριξε ότι το πραγματικό πρόβλημα βρίσκεται στις δυνάμεις που αμφισβητούν την ηγεσία και τροφοδοτούν συνθήκες εσωτερικής σύγκρουσης.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν αμφισβήτησε ποτέ την πρόεδρο του κόμματος και ότι η εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην εσωκομματική διαδικασία, μετά την αλλαγή του Καταστατικού, δεν μπορεί από μόνη της να θεωρείται παράγοντας διάσπασης.

Παράλληλα, δεν θέλησε να επεκταθεί στις συζητήσεις γύρω από συγκεκριμένες συναντήσεις που απασχόλησαν τη δημόσια συζήτηση, σημειώνοντας ότι δεν θεωρεί ουσιαστικό ζήτημα το ποιοι παρευρέθηκαν σε αυτές.

«Ο ΔΗΣΥ δεν μπορεί να είναι ουραγός»

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε ο κ. Παμπορίδης στις προεδρικές εκλογές του 2028, τονίζοντας ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν μπορεί να επαναλάβει το σκηνικό του 2023.

Κατά την άποψή του, ο ΔΗΣΥ, λόγω της ιστορίας και της πολιτικής του ταυτότητας, πρέπει να βρίσκεται στον πυρήνα των εξελίξεων και όχι να ακολουθεί αποφάσεις άλλων. Όπως σημείωσε, μια επανάληψη των επιλογών που οδήγησαν το κόμμα σε παθητικό ρόλο το 2023 θα ήταν ιδιαίτερα επιβαρυντική για την παράταξη.

Συνεργασία με το ΔΗΚΟ

Στο πλαίσιο των σχεδιασμών για το 2028, ο κ. Παμπορίδης τάχθηκε υπέρ της διερεύνησης συνεργασίας ανάμεσα στον ΔΗΣΥ και το ΔΗΚΟ.

Όπως ανέφερε, θεωρεί ότι μια τέτοια συζήτηση θα έπρεπε να είχε αρχίσει ήδη μετά τις βουλευτικές εκλογές και να βρίσκεται σήμερα σε πιο προχωρημένο στάδιο.

Χαρακτήρισε μάλιστα τη σχέση των δύο κομμάτων ως μια συνεργασία που θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά στο πλαίσιο των επόμενων προεδρικών εκλογών.