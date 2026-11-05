Το Fox News γυρίζει την πλάτη στον Τραμπ - «Ο Μέρντοχ δεν θέλει να είναι με τους ηττημένους»

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η εκλογική βραδιά εξελίχθηκε σε μια πρωτοφανή αντιπαράθεση ανάμεσα στον Τραμπ και το τηλεοπτικό δίκτυο που αποτέλεσε για χρόνια έναν από τους σημαντικότερους υποστηρικτές του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος παρακολουθούσε την κάλυψη των εκλογών από το Fox News και αντιδρούσε με οργισμένα μηνύματα, επικρίνοντας παρουσιαστές και σχολιαστές. Σε μία περίπτωση έστειλε ακόμη και προσωπικό μήνυμα σε παρουσιαστή κατά τη διάρκεια ζωντανής εκπομπής, απαιτώντας να επιτεθεί σε συνάδελφό του.

Η Wall Street Journal δείχνει τον Τραμπ

Η αντίδραση δεν περιορίστηκε στο τηλεοπτικό δίκτυο. Η Wall Street Journal, που ανήκει επίσης στον όμιλο Μέρντοχ, απέδωσε στον Τραμπ κεντρική ευθύνη για την ήττα των Ρεπουμπλικανών, χαρακτηρίζοντάς τον βασικό υπεύθυνο για το εκλογικό αποτέλεσμα.

Η συντακτική επιτροπή της εφημερίδας υποστήριξε ότι ο πρόεδρος σπατάλησε μια σημαντική ευκαιρία για την προώθηση συντηρητικών μεταρρυθμίσεων κατά τη δεύτερη θητεία του.

Προχώρησε μάλιστα ένα βήμα παραπέρα, καλώντας το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα να αρχίσει τη συζήτηση για την πολιτική του ταυτότητα μετά τον Τραμπ.

Ανάλογο ήταν το μήνυμα της New York Post, η οποία κυκλοφόρησε με πρωτοσέλιδο που παρουσίαζε ένα τεράστιο μπλε κύμα, συμβολίζοντας την επικράτηση των Δημοκρατικών, να απειλεί να παρασύρει τον Αμερικανό πρόεδρο.

Αμφισβήτηση ακόμη και από τους πιστούς του

Ενδεικτικό του κλίματος που διαμορφώνεται είναι ότι ακόμη και γνωστοί υποστηρικτές του Τραμπ στο Fox News άρχισαν να ασκούν κριτική σε βασικές επιλογές της κυβέρνησής του.

Ο Σον Χάνιτι, ένας από τους πιο σταθερούς τηλεοπτικούς συμμάχους του, υποστήριξε ότι η εκλογική εικόνα θα ήταν εντελώς διαφορετική εάν οι ΗΠΑ δεν είχαν εμπλακεί στον πόλεμο με το Ιράν.

Από την πλευρά της, η Λόρα Ίνγκραχαμ παραδέχθηκε ότι η συγκεκριμένη στρατιωτική εμπλοκή υπήρξε ιδιαίτερα δύσκολη και ότι η κυβέρνηση δεν κατάφερε να εξηγήσει επαρκώς τις επιλογές της.

Οι τοποθετήσεις αυτές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς προέρχονται από πρόσωπα που υπερασπίζονταν συστηματικά τις πολιτικές του Τραμπ.

«Ο Μέρντοχ δεν θέλει να βρίσκεται με τους ηττημένους»

Οι Financial Times επικαλούνται πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της News Corp, το οποίο περιγράφει τον Ρούπερτ Μέρντοχ ως έναν επιχειρηματία που επιδιώκει να αντιλαμβάνεται εγκαίρως τις αλλαγές στους πολιτικούς συσχετισμούς.

Σύμφωνα με το ίδιο πρόσωπο, ο Μέρντοχ ενδιαφέρεται πρωτίστως να διατηρήσει την επιρροή του και να προσαρμόζει τη στρατηγική των μέσων ενημέρωσής του στις νέες συνθήκες.

«Ο Ρούπερτ δεν θέλει να βρίσκεται στο πλευρό ενός ηττημένου. Δεν τον ενδιαφέρει πια ο Τραμπ, τον ενδιαφέρει το κοινό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, η πιθανή αποστασιοποίηση του Fox News από τον Αμερικανό πρόεδρο δεν είναι εύκολη υπόθεση. Το δίκτυο καλείται να διατηρήσει τους παραδοσιακούς συντηρητικούς τηλεθεατές του, χωρίς να χάσει το κοινό που παραμένει προσωπικά αφοσιωμένο στον Τραμπ.

Την ίδια στιγμή αντιμετωπίζει πιέσεις στην τηλεθέαση, η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το δημοσίευμα, παρουσίασε μείωση 28% στην πιο εμπορική τηλεοπτική ζώνη τον Οκτώβριο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η οργή του Τραμπ και η επόμενη μέρα

Ο Τραμπ απέδωσε τη μείωση της τηλεθέασης του Fox News στο γεγονός ότι, όπως ισχυρίστηκε, το δίκτυο έχει στραφεί εναντίον του.

Παρά τις επιθέσεις του, πάντως, δεν απέφυγε να εμφανιστεί τηλεφωνικά στο ίδιο κανάλι, παραχωρώντας συνέντευξη διάρκειας άνω των 20 λεπτών. Κατά τη διάρκειά της επιχείρησε να υπερασπιστεί την πολιτική του, ενώ εμφανίστηκε πιο συγκρατημένος απέναντι στο αρνητικό εκλογικό αποτέλεσμα.

Το ερώτημα που ανακύπτει πλέον, σύμφωνα με την ανάλυση των Financial Times, είναι κατά πόσον η εκλογική ήττα θα οδηγήσει σε ουσιαστική αναδιάταξη των σχέσεων ανάμεσα στον Τραμπ και τα ισχυρότερα συντηρητικά μέσα ενημέρωσης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Για τον όμιλο Μέρντοχ, η πρόκληση είναι διπλή. Να διατηρήσει τον συντηρητικό χαρακτήρα και την επιρροή του, χωρίς να εξαρτάται αποκλειστικά από την πολιτική πορεία ενός προέδρου που βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με σοβαρή εκλογική αμφισβήτηση.