Το σπάνιο μαύρο φλαμίνγκο επέστρεψε στην Αλυκή Ακρωτηρίου - Εντυπωσιακές εικόνες και η εξήγηση για το ασυνήθιστο χρώμα του (φωτο)

Το ασυνήθιστο πτηνό ξεχωρίζει ανάμεσα στα υπόλοιπα φλαμίνγκο, καθώς, αντί για το χαρακτηριστικό ροζ φτέρωμα, διαθέτει σχεδόν κατάμαυρο σώμα, διατηρώντας τον ροζ λαιμό και τα μακριά του πόδια.

Εντυπωσιακές φωτογραφίες του σπάνιου επισκέπτη δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Κωνσταντίνο Σάββα, στην ομάδα «ΚΥΝΗΓΙ-HUNTING», με το μαύρο φλαμίνγκο να εμφανίζεται να κινείται και να αναζητά τροφή στα ρηχά νερά της αλυκής, δίπλα σε άλλα φλαμίνγκο.

Γιατί είναι μαύρο το φλαμίνγκο

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, η ιδιαίτερη εμφάνιση του πτηνού οφείλεται στον μελανισμό, μια σπάνια γενετική ιδιαιτερότητα που προκαλεί αυξημένη παραγωγή μελανίνης, της χρωστικής ουσίας που ευθύνεται για το σκούρο χρώμα του φτερώματος.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο λειτουργός της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, Νίκος Κασίνης, ανέφερε ότι σκουρόχρωμα φλαμίνγκο εμφανίζονται κατά καιρούς στην Κύπρο, αλλά και στο Ισραήλ, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι πρόκειται για πτηνά που μετακινούνται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Όπως εξήγησε, τα τελευταία περίπου 15 χρόνια έχουν καταγραφεί τέτοιες εμφανίσεις ανά διαστήματα, άλλοτε με απόσταση μερικών ετών και άλλοτε μερικών μηνών.

Περίοδος μετανάστευσης για τα φλαμίνγκο

Η εμφάνιση του σπάνιου πτηνού συμπίπτει με τη μεταναστευτική περίοδο των φλαμίνγκο, τα οποία εγκαταλείπουν τους χώρους αναπαραγωγής τους και μετακινούνται σε άλλες περιοχές για να περάσουν τον χειμώνα.

Η Κύπρος αποτελεί έναν από τους προορισμούς τους, με σημαντικούς υγροβιότοπους, όπως η Αλυκή Ακρωτηρίου, οι αλυκές Λάρνακας και η λίμνη Ορόκλινης, να φιλοξενούν κάθε χρόνο μεγάλο αριθμό πτηνών.