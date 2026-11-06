Σε ισχύ βρίσκεται από τη 1:00 το μεσημέρι της Παρασκευής (6/11) κίτρινη προειδοποίηση για μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες στην Κύπρο, με τα έντονα καιρικά φαινόμενα να αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τα ορεινά, τα νότια και τα ανατολικά τμήματα του νησιού.
Άνοιξαν οι ουρανοί στην Κύπρο: Καταιγίδες και χαλάζι σε διάφορες περιοχές – Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση, πώς θα είναι ο καιρός απόψε (βίντεο)
Πηγή βίντεο: Antonis Frantzis / Καιρόφιλοι Κύπρου / FB
Εντυπωσιακά βίντεο από τις βροχοπτώσεις και τις χαλαζοπτώσεις – Μέχρι τις 17:00 η κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες, τι προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία για το βράδυ
Η προειδοποίηση θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 17:00 το απόγευμα, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, η ένταση της βροχόπτωσης ενδέχεται να κυμανθεί μεταξύ 35 και 50 χιλιοστών ανά ώρα.
Παράλληλα, δεν αποκλείεται να σημειωθεί χαλαζόπτωση, ενώ κατά τη διάρκεια των καταιγίδων αναμένονται ισχυροί και μεταβαλλόμενοι άνεμοι.
Βροχές και χαλαζοπτώσεις σε διάφορες περιοχές
Την ίδια ώρα, εικόνες από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώνονται σε διάφορες περιοχές της Κύπρου δημοσιεύουν χρήστες της διαδικτυακής ομάδας «ΚΑΙΡΟΦΙΛΟΙ ΚΥΠΡΟΥ».
Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφονται βροχοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις, αποτυπώνοντας τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν.
Το κοινό καλείται να επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή, κυρίως κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των καταιγίδων, λόγω της πιθανότητας έντονης βροχόπτωσης, χαλαζιού και ισχυρών ανέμων.
Η πρόγνωση για το απόγευμα
Σύμφωνα με την πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, χαμηλή πίεση επηρεάζει παροδικά την περιοχή.
Το απόγευμα ο καιρός θα είναι τοπικά κυρίως συννεφιασμένος, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα νοτιοανατολικά.
Σε περίπτωση καταιγίδας δεν αποκλείεται να σημειωθεί χαλάζι και να παρατηρηθούν ισχυρές ριπές ανέμου.
Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί έως ανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη.
Πώς θα είναι ο καιρός το βράδυ
Το βράδυ ο καιρός θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος, με πιθανότητα εκδήλωσης μεμονωμένων βροχών, κυρίως στα ορεινά ή και στα δυτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί έως βορειοανατολικοί, γενικά ασθενείς, 3 μποφόρ, ενώ η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.
Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 βαθμούς στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
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