Σαμπαλένκα: Σάλος μετά το ξέσπασμα της νο.2 τενίστριας στον κόσμο κατά τη νίκη της Σβιτολίνα – Ζήτησε συγγνώμη, αλλά εντάχθηκε στη «μαύρη λίστα» ουκρανικού ιστότοπου (βίντεο)

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι εκφράσεις της Σαμπαλένκα προκάλεσαν ποικίλες ερμηνείες, με ορισμένους χρήστες να θεωρούν ότι επρόκειτο για προσβολές προς τη Σβιτολίνα ή ακόμη και προς τους Ουκρανούς γενικότερα. Η υπόθεση απέκτησε μεγαλύτερες διαστάσεις λόγω της έντασης που χαρακτηρίζει τις σχέσεις μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων ή Λευκορώσων αθλητών μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

🤬“Those f***ing Ukrainians, for f***’s sake!” Or was it “That f***ing Ukrainian b***h, for f***’s sake!”? These are the words 🏳️ Aryna Sabalenka appears to be saying in Russian, judging by her lip movements during her WTA Finals match against 🇺🇦 Elina Svitolina. What a remarkable display of respect and sportsmanship from the world No. 2. But sure, let's keep asking Ukrainian players why they refuse to shake hands with their Russian and Belarusian opponents. Apparently, that's still the bigger problem in tennis. — Ukrainian Tennis • BTU (@ukrtennis_eng) November 14, 2026

Η τετράκις πρωταθλήτρια Grand Slam παρενέβη μέσω Instagram, επιχειρώντας να δώσει τη δική της εκδοχή για όσα συνέβησαν.

«Το σχόλιό μου δεν απευθυνόταν στην Ελίνα. Απογοητεύτηκα από μια μικρή ομάδα θεατών που χειροκροτούσαν δυνατά τα λάθη μου και αντέδρασα εν μέσω έντασης», έγραψε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι θα έπρεπε να είχε διαχειριστεί διαφορετικά την απογοήτευσή της και ζήτησε συγγνώμη από όσους ενδεχομένως προσέβαλε. «Η Ελίνα έπαιξε έναν εξαιρετικό αγώνα και της εύχομαι καλή τύχη για το υπόλοιπο του τουρνουά», πρόσθεσε.

Η Σαμπαλένκα δεν διευκρίνισε, ωστόσο, ποιες ακριβώς λέξεις χρησιμοποίησε, με αποτέλεσμα το βίντεο και οι διαφορετικές ερμηνείες του να συνεχίσουν να προκαλούν συζητήσεις.

Η αντίδραση της Σβιτολίνα και η ένταση λόγω του πολέμου

Από την πλευρά της, η Ελίνα Σβιτολίνα δήλωσε ότι είχε δει ένα μέρος του βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, χωρίς να υιοθετήσει τις ερμηνείες που δόθηκαν σε αυτό.

«Μερικές φορές, κατά τη διάρκεια ορισμένων αγώνων που έχουμε παίξει, υπάρχουν δυσάρεστα σχόλια στο διαδίκτυο για εμένα σχετικά με τον πόλεμο. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: μερικές φορές τα πράγματα παραμορφώνονται λίγο», ανέφερε.

Η στάση της Ουκρανής απέναντι στις αθλήτριες από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία είναι γνωστή. Από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, η Σβιτολίνα αρνείται να ανταλλάσσει χειραψία με τις αθλήτριες των δύο χωρών, ως συμβολική διαμαρτυρία για τον πόλεμο. Η συγκεκριμένη πρακτική έχει υιοθετηθεί και από άλλες Ουκρανές τενίστριες.

Η Σαμπαλένκα, από την πλευρά της, έχει αγωνιστεί σε διεθνείς διοργανώσεις ως ουδέτερη αθλήτρια και έχει δηλώσει δημόσια ότι δεν υποστηρίζει τον πόλεμο. Ωστόσο, η παρουσία της στο διεθνές τένις έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο συζητήσεων, μεταξύ άλλων λόγω των σχέσεών της με τον πρόεδρο της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο.

Στη βάση δεδομένων του ουκρανικού ιστότοπου Myrotvorets

Οι αντιδράσεις δεν περιορίστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Σαμπαλένκα εντάχθηκε στη βάση δεδομένων του ουκρανικού ιστότοπου Myrotvorets («Μιροτβορέτς»), ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται ως μη κυβερνητικό κέντρο που καταγράφει πρόσωπα τα οποία θεωρεί ότι συνδέονται με ενέργειες κατά της εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας.

Στην καταχώριση που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο αποδίδονται στη Λευκορωσίδα κατηγορίες όπως η υποκίνηση διαεθνικού και διαθρησκευτικού μίσους, η συμμετοχή σε ενέργειες που χαρακτηρίζονται ως ανθρωπιστική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας, καθώς και η δημόσια στήριξη της ρωσικής επιθετικότητας. Πρόκειται για ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα και όχι για δικαστικές διαπιστώσεις.

Η καταχώριση φέρεται να συνδέεται με το επίμαχο περιστατικό στον αγώνα με τη Σβιτολίνα, καθώς και με τις αντιδράσεις που προκάλεσε η ερμηνεία των εκφράσεων της αθλήτριας. Το βίντεο διαδόθηκε ευρέως, ενώ αρκετοί χρήστες υποστήριξαν ότι τα λόγια της είχαν προσβλητικό χαρακτήρα απέναντι στους Ουκρανούς.

Η αγωνιστική αναμέτρηση και το κλίμα στο τένις

Η αναμέτρηση της Σαμπαλένκα με τη Σβιτολίνα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η Ουκρανή εξασφάλισε την πρόκρισή της στον τελικό της διοργάνωσης, όπου επρόκειτο να αντιμετωπίσει τη Ρωσίδα Μίρα Αντρέεβα, σύμφωνα με το πρόγραμμα που αναφερόταν στα σχετικά δημοσιεύματα.

Το περιστατικό επανέφερε στο προσκήνιο τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το διεθνές τένις στη διαχείριση των πολιτικών εντάσεων που προκάλεσε ο πόλεμος. Παρότι οι αθλητές από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία μπορούν να συμμετέχουν σε διοργανώσεις υπό καθεστώς ουδετερότητας, οι σχέσεις τους με τους Ουκρανούς συναθλητές τους παραμένουν ιδιαίτερα ευαίσθητες.

Η απολογία της Σαμπαλένκα δεν έβαλε τέλος στη συζήτηση. Αντίθετα, ανέδειξε για ακόμη μία φορά πόσο εύκολα ένα περιστατικό εντός γηπέδου μπορεί να αποκτήσει πολιτικές διαστάσεις, όταν εκτυλίσσεται σε ένα περιβάλλον που εξακολουθεί να επηρεάζεται βαθιά από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Πηγές: Huffington Post, Euronews, Myrotvorets