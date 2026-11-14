Σκηνές τρόμου στον Μισισιπή: Δεξαμενόπλοιο εμβόλισε κρουαζιερόπλοιο – 32 τραυματίες, σώθηκαν όλοι οι επιβάτες (Δείτε βίντεο)

Παρά τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν, όλοι οι επιβαίνοντες διασώθηκαν. Συνολικά 32 άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με τραυματισμούς, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους. Σύμφωνα με το Associated Press, στο πλοίο βρίσκονταν περίπου 180 επιβάτες και μέλη του πληρώματος.

Οι τοπικές Αρχές χαρακτήρισαν το περιστατικό «θαύμα στον Μισισιπή», καθώς η άμεση κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων απέτρεψε μια τραγωδία.

New Orleans Port right now This was filmed potentially by Port employee in NO. I do not have a name. Feel free to let me know so I can credit your work. Thank you. ☺️ https://t.co/MmkF2RKONm — by Gravity (@WingsSoon) November 13, 2026

Η σφοδρή σύγκρουση και η εκκένωση του πλοίου

Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 12:30 το μεσημέρι, τοπική ώρα, όταν το δεξαμενόπλοιο Atlantic Asphalt προσέκρουσε στο κρουαζιερόπλοιο American Heritage, το οποίο βρισκόταν δεμένο στο λιμάνι της Νέας Ορλεάνης.

Από τη σύγκρουση, το American Heritage υπέστη σοβαρή κλίση, άρχισε να παίρνει νερά και τελικά ανατράπηκε στο πλάι. Εκείνη τη στιγμή, ορισμένοι επιβάτες είχαν ήδη αποβιβαστεί, ενώ άλλοι προσπαθούσαν να εγκαταλείψουν το πλοίο.

Στο σημείο έσπευσαν ρυμουλκά, λιμενικοί, αστυνομικοί και διασώστες, οι οποίοι συνέβαλαν στην απομάκρυνση των επιβατών και στον εντοπισμό όσων είχαν πέσει στο νερό. Για να διευκολυνθεί η επιχείρηση, διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία στον ποταμό.

Watch the moment a tanker struck a cruise ship in New Orleans. Rescues are underway. 📷: Kern Studios https://t.co/ZPspGtM0Yr https://t.co/O1qGr8kImf — wdsu (@wdsu) November 13, 2026

«Δεν υπάρχει κανένας αγνοούμενος»

Η δήμαρχος της Νέας Ορλεάνης, Έλενα Μορένο, επιβεβαίωσε ότι όλοι οι επιβαίνοντες είχαν εντοπιστεί και πως δεν υπήρξαν θύματα.

«Δεν υπάρχει ούτε ένας αγνοούμενος, κάτι που αποτελεί πραγματικά ένα θαύμα στον Μισισιπή», ανέφερε, συγχαίροντας τις ομάδες διάσωσης για την άμεση ανταπόκρισή τους.

Από τους διασωθέντες, 32 χρειάστηκαν νοσοκομειακή περίθαλψη, χωρίς να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Δύο αστυνομικοί που συμμετείχαν στην επιχείρηση μεταφέρθηκαν επίσης σε νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας τους να χαρακτηρίζεται καλή.

"Oh Gosh! Hang on baby, hang on" PASSENGER ABOARD A CRUISE LINER REACTS WITH ALARM AS SHE SEES A GIGANTIC OIL TANKER HEADING STRAIGHT FOR HER CABIN. A tanker has collided with an American Cruise Lines riverboat docked on the Mississippi River near New Orleans after reportedly losing control. The Atlantic Asphalt tanker struck the American Heritage paddle-wheeler near the French Quarter around 12:30 pm. 32 people have been taken to hospitals, none with critical injuries. All passengers are accounted for. Between 180 and 190 people were aboard the cruise ship. — Rahul Shivshankar (@RShivshankar) November 14, 2026

«Έμοιαζε με σκηνή από τον Τιτανικό»

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του Τζέιμι Χόλφορντ, ο οποίος παρακολούθησε τη σύγκρουση και μίλησε στο CBS.

Όπως περιέγραψε, μετά την πρόσκρουση του δεξαμενόπλοιου, το κρουαζιερόπλοιο χτύπησε στην προβλήτα, ενώ ο θόρυβος ήταν εκκωφαντικός.

«Ακουγόταν σαν πολεμική ταινία. Φανταστείτε τόνους ατσαλιού να συνθλίβονται. Αυτός ήταν ο ήχος», ανέφερε.

Ο ίδιος παρομοίασε την εικόνα του πλοίου που έγερνε επικίνδυνα με σκηνή από τον «Τιτανικό», περιγράφοντας επιβάτες και μέλη του πληρώματος να φωνάζουν και να προσπαθούν να εγκαταλείψουν το σκάφος.

Multiple people rescued after tanker collides with cruise ship on the Mississippi River. Credit: Devon Flanagan https://t.co/ZPspGtLt8T https://t.co/O20q9JPuFe — wdsu (@wdsu) November 13, 2026

Στο μικροσκόπιο τα αίτια της σύγκρουσης

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανή βλάβη στο σύστημα διεύθυνσης του δεξαμενόπλοιου Atlantic Asphalt.

Η πλοίαρχος της αμερικανικής Ακτοφυλακής, Μέλανι Μπέρναμ, ανέφερε ότι φαίνεται να υπήρξε απώλεια της δυνατότητας ελέγχου της πορείας του πλοίου.

Στην έρευνα συμμετέχει και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB), το οποίο έχει αποστείλει ειδική ομάδα ερευνητών για να εξετάσει τα αίτια του περιστατικού.

Ο κυβερνήτης της Λουιζιάνας, Τζεφ Λάντρι, διαβεβαίωσε ότι θα διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες της σύγκρουσης.

Η αντίδραση Τραμπ και το ιστορικό του κρουαζιερόπλοιου

Στην επιχείρηση διάσωσης αναφέρθηκε και ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνεχάρη μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social την Ακτοφυλακή για την «απίστευτη δουλειά» της.

Το American Heritage ανήκει στην εταιρεία American Cruise Lines και κατασκευάστηκε το 2015. Έχει δυνατότητα φιλοξενίας έως και 150 επιβατών και πραγματοποιεί ποτάμιες κρουαζιέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τη στιγμή του ατυχήματος ολοκλήρωνε οκταήμερη κρουαζιέρα στον Μισισιπή, με στάσεις στη Λουιζιάνα και την πολιτεία του Μισισιπή.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται στενά με την Ακτοφυλακή και τις τοπικές Αρχές για τη διαχείριση των συνεπειών του περιστατικού.