Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, περίπου στις 14:40 τοπική ώρα, στο αεροδρόμιο Βέρνης Μπελπ της Ελβετίας. Το αεροσκάφος είχε αναχωρήσει από την Ντόχα, μεταφέροντας μέλη αντιπροσωπείας του Κατάρ, όταν κατά την τελική του προσέγγιση βρέθηκε αντιμέτωπο με ισχυρούς ανέμους.

Οι ριπές έφταναν τους 35 κόμβους, δηλαδή περίπου 65 χιλιόμετρα την ώρα, δυσκολεύοντας σημαντικά την προσπάθεια προσγείωσης.

Στο βίντεο που καταγράφηκε από το έδαφος, το Airbus φαίνεται να κινείται υπό γωνία σε σχέση με τον διάδρομο, ενώ παρουσιάζει ταλαντώσεις καθώς χάνει ύψος. Παρά τις δύσκολες συνθήκες, το πλήρωμα κατάφερε να ολοκληρώσει την προσγείωση χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή ζημιές.

«Πίστευα ότι θα ματαίωνε την προσγείωση»

Ο Ματίας Χένι, λάτρης της αεροπορίας που βρισκόταν στο σημείο και κατέγραψε τις εντυπωσιακές εικόνες, περιέγραψε στην ελβετική εφημερίδα «20 Minuten» την ένταση των στιγμών.

Όπως ανέφερε, οι άνεμοι έπνεαν με ταχύτητα περίπου 16 κόμβων, με τις ριπές να φτάνουν τους 35. Βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο προσέγγιζε το αεροσκάφος, θεωρούσε πιθανότερο ο πιλότος να διακόψει την προσπάθεια και να επιχειρήσει νέα προσγείωση.

Ο ίδιος επισήμανε ότι το Airbus A320 είναι ένα από τα μεγαλύτερα αεροσκάφη που προσγειώνονται στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο.

Το αεροσκάφος, με αριθμό νηολογίου A7-HWL και κωδικό πτήσης QAF9, μετέφερε αντιπροσωπεία του Κατάρ που επισκεπτόταν την Ελβετία. Ο εμίρης της χώρας, Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, δεν βρισκόταν μεταξύ των επιβατών.

An Airbus A320 carrying a Qatari delegation approached Bern Airport sideways in 65 km/h winds and landed safely using the crab approach. The Emir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, was not on board. #QatarDelegation #SheikhTamim #Bern #Switzerland #AirbusA320 #CNBCTV18Digital — CNBC-TV18 (@CNBCTV18News) November 20, 2026

Τι είναι η «μέθοδος του καβουριού»

Η εικόνα ενός αεροσκάφους που φαίνεται να προσγειώνεται πλαγίως μπορεί να προκαλεί ανησυχία, ωστόσο πρόκειται για γνωστή τεχνική της αεροπορίας.

Η λεγόμενη «crab approach», δηλαδή «προσέγγιση του καβουριού», εφαρμόζεται όταν ισχυροί πλευρικοί άνεμοι δυσκολεύουν τη διατήρηση της πορείας προς τον διάδρομο.

Ο πιλότος στρέφει τη μύτη του αεροσκάφους προς την κατεύθυνση από την οποία φυσά ο άνεμος, ώστε να αντισταθμίσει την πλευρική μετατόπιση. Έτσι, παρότι το αεροπλάνο φαίνεται να κινείται λοξά, η πραγματική πορεία του παραμένει ευθυγραμμισμένη με τον διάδρομο προσγείωσης.

Λίγο πριν από την επαφή με το έδαφος, το πλήρωμα πραγματοποιεί τους απαραίτητους χειρισμούς για να ευθυγραμμίσει το αεροσκάφος.

Σχολιάζοντας το συγκεκριμένο περιστατικό στην «20 Minuten», ο πιλότος Τόμας Χούρτερ εκτίμησε ότι, υπό τις συνθήκες που επικρατούσαν, ενδεχομένως να ήταν προτιμότερη η διακοπή της προσγείωσης και η πραγματοποίηση δεύτερης προσπάθειας.

Εξήγησε ότι οι απότομες μεταβολές στην ένταση και την κατεύθυνση του ανέμου αποτελούν παράγοντα που οι πιλότοι οφείλουν να αξιολογούν συνεχώς, ιδιαίτερα στα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από την επαφή με τον διάδρομο.