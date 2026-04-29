ΕΟΑΛ: Δείχνει εργολάβο για δρόμο Δεκέλειας

Ευθύνες στον εργολάβο για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην Γ΄ φάση ανακατασκευής του δρόμου Λάρνακας - Δεκέλειας αποδίδει ο ΕΟΑ Λάρνακας.

Ο τοπικός επαρχιακός οργανισμός αυτοδιοίκησης εξέδωσε ανακοίνωση, γνωστοποιώντας τη θέση του αναφορικά με τις καθυστερήσεις που υπάρχουν, θέλοντας, όπως αναφέρει, να αποφευχθούν εσφαλμένες εντυπώσεις και να γίνουν γνωστά τα πραγματικά δεδομένα αναφορικά με το δίκτυο ύδρευσης της περιοχής. Κατ' αρχάς, ο ΕΟΑ Λάρνακας υπενθυμίζει ότι προ της προκήρυξης του διαγωνισμού για ανάθεση του έργου, εκπονήθηκε από το τότε ΣΥΛ (νυν ΕΟΑΛ) σχετική μελέτη για το δίκτυο ύδρευσης, η οποία συμπεριλήφθηκε στα έγγραφα του διαγωνισμού. Η μελέτη αυτή κάλυπτε τα τμήματα του δικτύου που ενέπιπταν στα όρια του έργου και για τα οποία απαιτείτο αντικατάσταση ή τροποποίηση του δικτύου.

Σύμφωνα με τον ΕΟΑ, κατά την εκτέλεση του έργου, το Τμήμα Δημοσίων Έργων απαίτησε πρόσθετες μετακινήσεις υφιστάμενων αγωγών ύδρευσης, κυρίως λόγω εγκατάστασης αγωγών άλλων υπηρεσιών στη θέση των υφιστάμενων αγωγών του ΕΟΑΛ (π.χ. ΑΗΚ), οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον αρχικό σχεδιασμό του έργου. Οι πρόσθετες αυτές απαιτήσεις επέβαλαν επιπλέον τεχνικές παρεμβάσεις, πέραν του αρχικού σχεδιασμού. Ο οργανισμός ξεκαθαρίζει ότι η εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης νέου δικτύου ή αντικατάστασης υφιστάμενων αγωγών αποτελεί συμβατική υποχρέωση του εργολάβου του έργου με υλικά τα οποία προμηθεύει ο ΕΟΑΛ στον εργολάβο. «Ο ΕΟΑΛ είχε και έχει υποστηρικτικό ρόλο, παρέχοντας τεχνική καθοδήγηση, επίβλεψη και συνδρομή όπου απαιτείται.

Για σκοπούς διευκόλυνσης της προόδου του έργου, ο ΕΟΑΛ προέβη και σε εκτέλεση ορισμένων εργασιών, όπως μετακινήσεις αγωγών που προέκυψαν λόγω του έργου, καθώς και εγκατάσταση και λειτουργία προσωρινών υδροδοτήσεων. Επομένως, από την έναρξη της εμπλοκής του, το προσωπικό του ΕΟΑΛ ήταν και παραμένει στη διάθεση του εργολάβου και των αρμόδιων Αρχών, παρέχοντας συνεχή τεχνική υποστήριξη και συνεργασία, με στόχο τη διευκόλυνση της εκτέλεσης των εργασιών και τον περιορισμό οποιωνδήποτε επιπτώσεων», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του ΕΟΑ Λάρνακας. Περαιτέρω, θέση του τοπικού ΕΟΑ είναι ότι οι καθυστερήσεις που συνδέονται με το δίκτυο ύδρευσης αποδίδονται κυρίως στην ανεπαρκή αρχική εκτίμηση εκ μέρους του εργολάβου ως προς τον απαιτούμενο χρόνο για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των προσωρινών υδροδοτήσεων, αλλά και στις πρόσθετες μετακινήσεις αγωγών που ζητήθηκαν κατά την εκτέλεση του έργου, που δεν περιλαμβάνονταν στον αρχικό σχεδιασμό.