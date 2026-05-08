Λάρνακα: Χωρίς πληροφορίες οι τουρίστες

Χωρίς Γραφείο Ενημέρωσης Τουριστών παραμένει η Λάρνακα από τον περασμένο μήνα… Το υφιστάμενο Κέντρο Πληροφοριών του Υφυπουργείου Τουρισμού, το οποίο βρίσκεται στην πλατεία Βασιλέως Παύλου, έχει αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία του, από τα μέσα Απριλίου, για σκοπούς ανακαίνισης, χωρίς όμως, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, να καθοριστεί άλλο εναλλακτικό σημείο για την ενημέρωση των ξένων επισκεπτών. Τοπικοί φορείς, με τους οποίους επικοινωνήσαμε, θεωρούν πολύ σοβαρό θέμα την απουσία εναλλακτικού σημείου ενημέρωσης τουριστών, ιδιαίτερα αυτή την εποχή που ξεκινά η νέα καλοκαιρινή περίοδος, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει, όπως ανέφεραν, άλλος κατάλληλος τρόπος διά ζώσης ενημέρωσης των περιηγητών γύρω από τρέχοντα ζητήματα που σχετίζονται με τη Λάρνακα και την επαρχία της, όπως για παράδειγμα τις συγκοινωνίες, τα διάφορα σημεία αναφοράς κι ενδιαφέροντος, τις εκδηλώσεις κ.λπ. Αξίζει, δε, να σημειωθεί, ότι το Γραφείο Πληροφοριών του Υφυπουργείου Τουρισμού είναι το μοναδικό σημείο ενημέρωσης των τουριστών που λειτουργεί σε ολόκληρη την περιφέρεια Λάρνακας. Ο δήμαρχος Ανδρέας Βύρας δήλωσε χθες στον «Π» ότι ο δήμος και η τοπική εταιρεία τουρισμού απέστειλαν επιστολή διαμαρτυρίας προς το αρμόδιο υφυπουργείο, τονίζοντας ότι είναι απαράδεκτο η Λάρνακα να μένει χωρίς Κέντρο Ενημέρωσης Τουριστών αυτή την περίοδο, ζητώντας ταυτόχρονα να εξευρεθεί μία εναλλακτική λύση για όσο καιρό θα διαρκέσουν τα έργα ανακαίνισης του υφιστάμενου κτηρίου στην πλατεία Βασιλέως Παύλου. Ο κ. Βύρας είπε ότι ο δήμος δεν έχει ενημέρωση για τη διάρκεια των εργασιών ανακαίνισης, τα οποία εκτελούνται από το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Η ζημιά στο πεζοδρόμιο

Σε χθεσινό ρεπορτάζ της εφημερίδας μας, παρουσιάστηκε η άσχημη κατάσταση στην οποία έχει αφεθεί η πλατεία Βασιλέως Παύλου, που βρίσκεται σ' ένα κομβικό σημείο της Λάρνακας, πλησίον του παραλιακού μετώπου των Φοινικούδων και του εμπορικού κέντρου της πόλης. Εκτός από το κάκιστο οδόστρωμα και την εικόνα εγκατάλειψης που παρουσιάζει η πλατεία, αλγεινή εντύπωση προκαλεί και η ζημιά που προκλήθηκε στο πεζοδρόμιο, μπροστά στην είσοδο του Γραφείου Ενημέρωσης του Υφυπουργείου Τουρισμού. Το συγκεκριμένο σημείο κατέστη σχεδόν απροσπέλαστο για τους περιστατικού. Ο Α. Βύρας ανέφερε ότι η ζημιά προκλήθηκε από συνεργείο του Τμήματος Δημοσίων Έργων που εκτελεί τις εργασίες ανακαίνισης του κτηρίου. Όπως είπε, το πρόβλημα είναι εις γνώση των Δημοσίων Έργων, που δεσμεύτηκαν να επιδιορθώσουν το πεζοδρόμιο το συντομότερο. Η ανάπλαση της πλατείας Β. Παύλου, του παλιού (κι εγκαταλελειμμένου για χρόνια) κινηματογράφου ΡΕΞ, αλλά και του μικρού πάρκου πίσω από το Γραφείο Πληροφόρησης του Υφυπουργείου Τουρισμού έχουν ενταχθεί στη β΄ φάση ωρίμανσης έργων στο πλαίσιο του νέου κύκλου χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Πολιτικής Συνοχής. Υπό τις καλύτερες προϋποθέσεις, όμως, οι εργασίες στην πλατεία Β. Παύλου αναμένεται να ξεκινήσουν το 2028. Να σημειωθεί, ότι η πλατεία Βασιλέως Παύλου θεωρείται μέρος του ιστορικού κέντρου της Λάρνακας, καθότι εκτός από το Γραφείο Ενημέρωσης Τουριστών, σ' αυτήν λειτουργούν σημαντικοί μουσειακοί και πολιτιστικοί χώροι με μεγάλη επισκεψιμότητα. Εξ ου και είναι μία από τις πιο πολυσύχναστες πλατείες της πόλης.