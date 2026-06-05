Κλείδες Καρπασίας: Η μακροβιότερη δικοινοτική δράση παρακολούθησης της βιοποικιλότητας (εικόνες)

Φέτος συμπληρώνονται 20 χρόνια κοινών καταμετρήσεων του Νησόγλαρου στις νησίδες Κλείδες, στο βορειοανατολικό άκρο της Κύπρου, μιας μακρόχρονης συνεργασίας με το Kuşkor, που ξεκίνησε το 2007 και θεωρείται η μακροβιότερη δικοινοτική δράση παρακολούθησης της βιοποικιλότητας στην Κύπρο, αναφέρει ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

Οι νησίδες Κλείδες αποτελούν έναν τόπο εξαιρετικής σημασίας για τα θαλασσοπούλια. Φιλοξενούν τη μοναδική τακτική αποικία αναπαραγωγής του Νησόγλαρου στην Κύπρο, ενός είδους που αναπαράγεται αποκλειστικά στη Μεσόγειο και κατατάσσεται ως Τρωτό (Vulnerable) στον Κόκκινο Κατάλογο της IUCN. Παράλληλα, φιλοξενούν και άλλα σημαντικά είδη, όπως τον Ασημόγλαρο και τη μεγαλύτερη αποικία Θαλασσοκόρακα στην Κύπρο.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι κοινές αυτές καταγραφές από σκάφος έχουν προσφέρει, μέσα στα χρόνια, πολύτιμα δεδομένα και μια σαφή εικόνα για την πορεία της αποικίας του Νησόγλαρου. Ταυτόχρονα, αναδεικνύουν τη σημασία της συνεχούς παρακολούθησης και προστασίας της περιοχής, καθώς οι Νησόγλαροι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές απειλές, όπως η όχληση, η θήρευση και η παρουσία αρουραίων στις νησίδες όπου φωλιάζουν.

Οι νησίδες Κλείδες, στο βορειοανατολικό άκρο της Κύπρου, φιλοξενούν τη μοναδική τακτική αποικία αναπαραγωγής του Νησόγλαρου στην Κύπρο.

Την ίδια ώρα τονίζεται ότι πριν από δέκα χρόνια, η αποικία είχε περιοριστεί σε μόλις έξι φωλιές, προκαλώντας έντονη ανησυχία για το μέλλον του είδους στην Κύπρο. Κατά τη φετινή καταγραφή, εντόπισαν 11 φωλιές, περίπου τις μισές από όσες είχαν καταμετρήσει πέρσι, όταν η αποικία είχε παρουσιάσει ενθαρρυντικά σημάδια ανάκαμψης.

«Ελπίζουμε ότι, μέσα από τη συνεχή προστασία των νησίδων και στοχευμένες δράσεις διατήρησης, ο Νησόγλαρος θα συνεχίσει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κυπριακής φύσης για πολλές γενιές ακόμη», προστίθεται.

Ο Νησόγλαρος είναι ένα είδος που αναπαράγεται αποκλειστικά στη Μεσόγειο και κατατάσσεται ως Τρωτό (Vulnerable) στον Κόκκινο Κατάλογο της IUCN.

Καταληκτικά, ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου εκφράζει ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εθελοντές και υποστηρικτές που συνέβαλαν στις καταγραφές αυτές τα τελευταία 20 χρόνια. Η αφοσίωση και η στήριξή του, τονίζει, κατέστησαν δυνατή αυτή τη μακροχρόνια προσπάθεια.