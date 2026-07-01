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Μια ανάσα πριν το 40άρι η θερμοκρασία – Η πρόγνωση του καιρού μέχρι το Σάββατο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Κυρίως αίθριος ο καιρός, με ανέμους μέχρι 5 Μποφόρ

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Mποφόρ, και σταδιακά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Mποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη ή και χαμηλή νέφωση, κυρίως στο εσωτερικό και στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά μεταβλητοί ασθενείς μέχρι 3 Μποφόρ. H θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση την Πέμπτη και μικρή άνοδο την Παρασκευή για να κυμανθεί κοντά και πιό πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

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