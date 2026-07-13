Οι διεθνείς υποχρεώσεις της Κύπρου και η εφαρμογή των κυρώσεων: Αντιμετωπίζοντας τον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας

Δεν υπάρχει επίσημος ορισμός για τον «σκιώδη στόλο», αλλά και μόνο ο τίτλος φέρνει στο μυαλό εικόνες ευέλικτων, κρυφών σκαφών που επιχειρούν στο σκοτάδι, με φιμέ τζάμια στη γέφυρα. Η πραγματικότητα είναι κάπως διαφορετική.

Ο «σκιώδης στόλος» είναι ένα χαλαρά οργανωμένο δίκτυο πλοίων – συνήθως μεγάλων πετρελαιοφόρων με περισσότερα από 15 χρόνια στη θάλασσα – που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά αγαθών με σκοπό την αποφυγή κυρώσεων, κανονισμών ή απαιτήσεων διαφάνειας, κρύβοντας συχνά την ιδιοκτησία, την προέλευση ή τον προορισμό.

Το Ιράν και η Βενεζουέλα είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση του οικοσυστήματος του «σκιώδους στόλου» για την αποφυγή των κυρώσεων στους ενεργειακούς τους τομείς, αλλά η Ρωσία από το 2022 έχει τελειοποιήσει την τέχνη της επέκτασής του σε μεγάλη κλίμακα.

Το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου της εξάγεται μέσω του «σκιώδους στόλου», γεγονός που της επιτρέπει να παρακάμπτει τις κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου και τα ανώτατα όρια τιμών (price caps), εξασφαλίζοντας παράλληλα σημαντικά έσοδα για τον επιθετικό πόλεμό της κατά της Ουκρανίας.

Η Κύπρος και ο «σκιώδης στόλος»

Βάσει του τελευταίου πλαισίου κυρώσεων της ΕΕ, 632 πλοία αναγνωρίστηκαν ως μέρη του δικτύου του «σκιώδους στόλου», στα οποία επιβλήθηκαν απαγορεύσεις πρόσβασης σε λιμάνια και άλλες υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών. Επιπλέον, φορείς που δραστηριοποιούνται εντός αυτού του οικοσυστήματος έχουν επίσης στοχοποιηθεί βάσει των σχετικών περιοριστικών μέτρων της ΕΕ.

Η Κύπρος αντιμετωπίζει το ζήτημα μέσω συλλογικής δράσης του Υφυπουργείου Ναυτιλίας (ΥΦΝ), του Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) και της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας Κύπρου. Παρά το γεγονός ότι αποτελεί το εθνικό σημείο επαφής για τον «σκιώδη στόλο», το ΥΠΕΞ παρέπεμψε τον «Πολίτη» στο ΥΦΝ για ερωτήσεις.

Σύμφωνα με το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, η Κύπρος προωθεί τη συμμόρφωση με τις κυρώσεις του ΟΗΕ και τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ, εκδίδοντας άμεσα Ενημερωτικά Σημειώματα Κυρώσεων (SINs) και Εγκυκλίους προς τα πλοία υπό κυπριακή σημαία, τις εταιρείες διαχείρισης πλοίων τους και την εγχώρια ναυτιλιακή βιομηχανία. Από τον Ιανουάριο του 2022, η Κύπρος έχει εκδώσει 34 SINs και 5 εγκυκλίους σχετικές με το θέμα.

Μετά την εφαρμογή κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας το 2022-2023, το Κυπριακό Νηολόγιο Πλοίων διέγραψε το 70% του στόλου των πετρελαιοφόρων του. Ωστόσο, τα τελευταία τρία χρόνια, το νηολόγιο έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 25% σε ολική χωρητικότητα (gross tonnage), επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως ένα από τα κορυφαία νηολόγια στον κόσμο.

Το ΥΦΝ σημειώνει, επίσης, ότι δεν έχουν αναφερθεί περιπτώσεις πλοίων υπό κυπριακή σημαία που να μην συμμορφώθηκαν με τα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ.

Ανάγκη για μεγαλύτερο συντονισμό

Ο «Πολίτης» προσκλήθηκε πρόσφατα σε μια συζήτηση για το θέμα, η οποία διοργανώθηκε από τη δεξαμενή σκέψης «Πολιτεία», σε σύμπραξη με τη Γαλλική Πρεσβεία στην Κύπρο.

Η συζήτηση – η οποία διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών – συγκέντρωσε εμπειρογνώμονες από την κυβέρνηση, τη διπλωματία, τη ναυτιλία, την περιβαλλοντική πολιτική και τις διεθνείς επιχειρήσεις, προκειμένου να διερευνηθεί ο τρόπος αντιμετώπισης των επειγουσών προκλήσεων που θέτουν τα μη ελεγχόμενα ναυτιλιακά δίκτυα.

Η επικεφαλής της «Πολιτείας», Άννα Κουκκίδη-Προκοπίου, υπογράμμισε την ανάγκη δημιουργίας ισχυρότερων συνασπισμών μεταξύ διεθνών παραγόντων, καθώς και μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

«Ως βασικός ναυτιλιακός κόμβος της ΕΕ, η Κύπρος παραμένει κεντρικός παράγοντας για την προώθηση της συμμόρφωσης, τη διασφάλιση των θαλάσσιων εμπορικών οδών και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος», σημείωσε.

Τον Αύγουστο του 2025, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας εξέδωσε εγκύκλιο προς τους φορείς της ναυτιλίας, ενημερώνοντάς τους για το πακέτο εθνικών νομοθετικών μέτρων που αφορούν το πλαίσιο των κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας Εθνικής Μονάδας Εφαρμογής Κυρώσεων και νόμων που επιβάλλουν αυστηρότερες ποινές για σοβαρές παραβιάσεις κυρώσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν πρόστιμα έως 40 εκατ. ευρώ και ποινές φυλάκισης έως πέντε έτη.

Στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό του ΟΗΕ (IMO), η Κύπρος στηρίζει τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των ρυθμιστικών κενών, συμπεριλαμβανομένων των νέων κατευθυντήριων γραμμών για τα κράτη σημαίας, όσον αφορά τη δέουσα επιμέλεια (due diligence) και την ανταλλαγή πληροφοριών.

Παρακολούθηση της ΑΟΖ

Η Κύπρος παρακολουθεί συνεχώς την κίνηση των πλοίων στην Αποκλειστική Οικονομική της Ζώνη (ΑΟΖ), εντός των τμημάτων που βρίσκονται υπό τον αποτελεσματικό έλεγχό της. Πέρυσι, οι αρχές παρατήρησαν αύξηση της κίνησης του «σκιώδους στόλου» στην περιοχή. Εάν οι αρχές λάβουν αναφορά ότι ένα πλοίο απέπλευσε από κυπριακό λιμάνι και στη συνέχεια, εκτός των κυπριακών χωρικών υδάτων, το προσέγγισε πλοίο του «σκιώδους στόλου» – πιθανότατα για μεταφόρτωση φορτίου από πλοίο σε πλοίο – θα καταγγείλουν το εν λόγω πλοίο στις διωκτικές αρχές. Βάσει των μέτρων της ΕΕ, απαγορεύεται η παροχή υπηρεσιών σε οποιοδήποτε πλοίο βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Καθώς η Ρωσία συνεχίζει να εισπράττει σημαντικά έσοδα από το πετρέλαιο, ευρωπαϊκά κράτη δραστηριοποιούνται όλο και περισσότερο στην καταδίωξη αυτών των μεγάλων, ύποπτων πλοίων – συνήθως μέσω του διαδρόμου Βαλτικής-Βόρειας Θάλασσας – εξετάζοντας περιπτώσεις δόλιας νηολόγησης, πλαστών εγγράφων, ή αν το πλοίο δεν φέρει σημαία ή φέρει ψευδή σημαία. Μέσω της επιβίβασης, της επιθεώρησης ή της κράτησης των πετρελαιοφόρων, ελπίζουν να αυξήσουν το κόστος της αποφυγής των κυρώσεων. Παράλληλα, καταβάλλεται προσπάθεια να πειστούν τα κράτη σημαίας – ιδιαίτερα εκείνα με σημαίες ευκαιρίας – να διαγράψουν τα ύποπτα πλοία από τα νηολόγιά τους.

Ο περιορισμός των επιλογών για πλοία χωρίς σημαία ή με ψευδή σημαία αναγκάζει τον «σκιώδη στόλο» να βγει, σε κάποιο βαθμό, από τη σκιά. Περισσότερα πλοία νηολογούνται πλέον στη Ρωσία, γεγονός που τα υποβάλλει σε αυξημένους ελέγχους και στο πλαίσιο των κυρώσεων. Ταυτόχρονα, η Μόσχα ενδέχεται πλέον να παρέχει ναυτική συνοδεία στα εμπορικά της πλοία – καθιστώντας απίθανη την επιλογή επιβίβασης σε πλοίο υπό ρωσική σημαία. Όμως, οι ναυτικές συνοδείες και οι μακρύτερες, εναλλακτικές θαλάσσιες διαδρομές κοστίζουν ακριβά και περιπλέκουν τις εξαγωγές πετρελαίου, και σε αυτό ακριβώς ποντάρουν οι Ευρωπαίοι.

Αναχαίτιση - απαγόρευση

Όσον αφορά την αναχαίτιση/απαγόρευση, η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσει επιβίβαση, επιθεώρηση ή κατάσχεση ύποπτων πλοίων εντός της ΑΟΖ της, και σίγουρα όχι στα διεθνή ύδατα, όπως έκανε η Γαλλία στις 31 Μαΐου 2026, όταν επιβιβάστηκε στο πετρελαιοφόρο TAGOR, 400 ναυτικά μίλια δυτικά της Βρετάνης. Οι υποψίες του γαλλικού ναυτικού ότι το πλοίο έφερε ψευδή σημαία Καμερούν επιβεβαιώθηκαν κατά τον έλεγχο των εγγράφων, οδηγώντας στην εκτροπή και την αγκυροβόλησή του.

Σε κάθε περίπτωση, η Κύπρος μπορεί ακόμα να διαδραματίσει ρυθμιστικό ρόλο και ρόλο συμμόρφωσης, εφαρμόζοντας κυρώσεις, αποσύροντας υπηρεσίες από ύποπτα πλοία που τελούν υπό διερεύνηση και εργαζόμενη προς την κατεύθυνση αυστηρότερων ευρωπαϊκών και παγκόσμιων κανόνων για την πάταξη του «σκιώδους στόλου».

Η επιθυμία της Κύπρου να προστατεύσει τον ναυτιλιακό τομέα – ο οποίος συνεισφέρει περίπου το 7% του ΑΕΠ (περίπου €1,9 δισ) – μπορεί μερικές φορές να φέρει την Κύπρο σε θέση να ανθίσταται σε αυστηρότερους κανόνες, που δεν είναι προς όφελός της ή, για να το θέσουμε διαφορετικά, που δεν υιοθετούν μια πιο ολιστική προσέγγιση.

Η ανησυχία στις Βρυξέλλες είναι ότι οι πλοιοκτήτες μπορούν πολύ εύκολα να πουλήσουν ένα παλιό πετρελαιοφόρο – παρά τις υποψίες ότι αυτό μπορεί να καταλήξει στον «σκιώδη στόλο» – και να αποχωρήσουν χωρίς κανέναν κίνδυνο.

Προηγούμενες προσπάθειες ρύθμισης αυτού του ζητήματος συνάντησαν, σύμφωνα με πληροφορίες, αντιδράσεις από την Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα. Μια νέα προσπάθεια βρίσκεται επί του παρόντος υπό συζήτηση, στο πλαίσιο του τελευταίου προσχεδίου του 21ου πακέτου κυρώσεων της ΕΕ.

Επιπλέον, μια άλλη επιλογή θα μπορούσε να είναι να γίνει λιγότερο γραφειοκρατικό ή επαχθές – και πιο ελκυστικό οικονομικά – για τους πλοιοκτήτες να αποσύρουν αυτά τα γηρασμένα πλοία προς διάλυση (scrap).

Σε κάθε περίπτωση, δεδομένου του μεγέθους του κυπριακού νηολογίου και των θαλάσσιων ζωνών της, η συμβολή της Κύπρου στον αγώνα κατά του «σκιώδους στόλου» παραμένει σημαντικός παράγοντας σε πολλαπλά επίπεδα – από την υποστήριξη της βασισμένης σε κανόνες διεθνούς τάξης έως την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Ανατολικής Μεσογείου και των πόρων διαβίωσης που εξαρτώνται από αυτό.