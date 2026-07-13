Ανάπλαση Λήδρας - Ονασαγόρου: Άναψαν τα… αίματα από τους καταστηματάρχες πριν καν αρχίσει - Τι απαντά ο Προύντζος

Τα έργα για την ανάπλαση των οδών Λήδρας και Ονασαγόρου, στο ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας, εξελίσσονται σε σημείο έντονης τριβής μεταξύ της δημοτικής αρχής και των καταστηματαρχών.

Μέσα από την ανάπλαση, ο Δήμος Λευκωσίας επιδιώκει να ενισχύσει τον ιστορικό, εμπορικό και πολιτιστικό χαρακτήρα της περιοχής, δίνοντας νέα δυναμική στην εντός των τειχών πόλη, δεδομένου ότι οι δύο οδοί αργοπεθαίνουν εδώ και χρόνια, ενώ κάτοικοι και καταστηματάρχες δίνουν αγώνα επιβίωσης. Την ίδια στιγμή, καταστηματάρχες των δύο εμπορικών ιστορικών πεζοδρόμων εκφράζουν αντιδράσεις για τον σχεδιασμό και έντονη διαφωνία με την προκαταρκτική πρόταση, που παρουσιάστηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του δήμου σε ανοικτή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Σε ανακοίνωση της Επιτροπής Καταστηματαρχών, Κατοίκων και Ιδιοκτητών Μικρών Επιχειρήσεων και Ακινήτων της Περιοχής των Πεζοδρόμων του Ιστορικού Κέντρου της Λευκωσίας, αναφέρεται ότι ο σχεδιασμός που τέθηκε ενώπιόν τους δεν μπορεί να αποτελέσει βάση ουσιαστικής συζήτησης. Οι επηρεαζόμενοι υποστηρίζουν ότι μια πραγματική ανάπλαση θα πρέπει να μετατρέψει το ιστορικό κέντρο σε ουσιαστική και ποιοτική επιλογή για κατοίκηση, αναψυχή, περίπατο και αγορές. Τονίζουν, παράλληλα, ότι η περιοχή της Λήδρας, της Ονασαγόρου και των γύρω πεζοδρόμων παραμένει σε μεγάλο βαθμό στάσιμη, ενώ χρόνο με τον χρόνο χάνει μέρος της εμπορικής και κοινωνικής της δυναμικής. Όπως αναφέρουν, η εικόνα εγκατάλειψης σε σημεία του ιστορικού κέντρου, η μείωση της επισκεψιμότητας, η αδυναμία προσέλκυσης νέων χρήσεων και η πίεση που δέχονται οι μικρές επιχειρήσεις, δείχνουν ότι η περιοχή χρειάζεται πιο φιλόδοξη και ολοκληρωμένη παρέμβαση.

Οι ενστάσεις

Κεντρικό σημείο της κριτικής είναι το ύψος του διαθέσιμου κονδυλίου. Οι καταστηματάρχες και οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι ο προϋπολογισμός που έχει παρουσιαστεί είναι περιορισμένος και δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της περιοχής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το κονδύλι που παρουσιάστηκε στη συνεδρία του δημοτικού συμβουλίου στις 18 Ιουνίου 2026, δεν επαρκεί για ένα έργο που θα πρέπει να προστατεύει τις επιχειρήσεις και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, τόσο κατά την περίοδο των εργασιών όσο και μετά την ολοκλήρωσή τους. Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται και για πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες εκτός σχεδιασμού θα μείνουν πάροδοι ανατολικά της Ονασαγόρου και δυτικά της Λήδρας.

Η επιτροπή σημειώνει ότι με αυτόν τον τρόπο εξαιρούνται σημαντικοί πεζόδρομοι, μεταξύ των οποίων και η οδός Ιπποκράτους, όπου βρίσκεται το Λεβέντειο Μουσείο. Οι επηρεαζόμενοι ζητούν την εμπλοκή εξειδικευμένων μελετητών, διαφανή διαβούλευση, σημαντική αύξηση του διαθέσιμου κονδυλίου, οικονομικές εγγυήσεις για αποζημιώσεις, θεσμοθετημένη στήριξη των καταστηματαρχών, περισσότερο αστικό πράσινο και αυστηρά χρονοδιαγράμματα.

Η απάντηση Προύντζου

Ο δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος, θεωρεί ότι οι αντιδράσεις και οι προβληματισμοί που εκφράζονται έρχονται σε ένα πρώιμο στάδιο, καθώς η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί. Όπως αναφέρει, ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει εκτεταμένη διαδικασία δημόσιων διαλόγων πριν από την τελική προκήρυξη για την υλοποίησή του. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να ανακοινωθούν οι ημερομηνίες των συναντήσεων, οι οποίες θα οργανωθούν γύρω από τέσσερις θεματικές ενότητες που αφορούν την ανάπλαση. Στόχος, σύμφωνα με τον κ. Προύντζο, είναι να παρουσιαστούν ο προγραμματισμός και τα χρονοδιαγράμματα, αλλά και να δοθεί η δυνατότητα σε κατοίκους, καταστηματάρχες και άλλους επηρεαζομένους να καταθέσουν απόψεις, εισηγήσεις και πρακτικές ανησυχίες.

Σε σχέση με το ύψος του κονδυλίου, ο δήμαρχος απορρίπτει την εκτίμηση ότι τα 10,8 εκατ. ευρώ είναι ανεπαρκή για τις παρεμβάσεις σε προσόψεις και πεζοδρόμους. Υπογραμμίζει, παράλληλα, ότι για έργα ηλεκτρικού δικτύου, τηλεπικοινωνιών, λυμάτων και αντιπλημμυρικής προστασίας υπάρχουν ξεχωριστά κονδύλια από τους παρόχους των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Ο ίδιος επιμένει ότι το ιστορικό κέντρο χρειάζεται αναβάθμιση που να λαμβάνει υπόψη τόσο την εικόνα και την ελκυστικότητα της περιοχής όσο και την καθημερινή λειτουργία της.

Όλες ανεξαιρέτως οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειες, αναφέρει, έχουν προ πολλού ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους, υπάρχουν πιεστικά προβλήματα πλημμυρών σε αρκετά σημεία, συνεπώς η ανάπλαση είναι αναγκαία. Όπως σημειώνει, η διαβούλευση που θα ακολουθήσει θα είναι κρίσιμη, ώστε να καταγραφούν οι πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων που ζουν, εργάζονται και δραστηριοποιούνται στους πεζοδρόμους της Λευκωσίας.