Πισωγύρισμα από το Υφυπουργείο: Τους έφταιξε η Hellas Sat επειδή αναβαθμίστηκε

Στη μείωση της εκπομπής του σήματος της Hellas Sat θα προχωρήσει η κυβέρνηση, η οποία θεωρεί πως αυτή είναι η λύση που θα συνδέσει τις τηλεοράσεις του κοινού, ενώ θεωρούν πως με αυτό τον τρόπο δεν θα υπάρξουν περαιτέρω προβλήματα. Παρά το γεγονός πως το κράτος δεν είχε προβλέψει στον σχετικό διαγωνισμό που έγινε, το εύρος που εκπέμπει το σήμα της η ανάδοχος εταιρεία, η Hellas Sat, εντούτοις έριξαν το φταίξιμο στην ιδιωτική εταιρεία, η οποία καλείται να πληρώσει τα σπασμένα του υφυπουργείου. Χθες, το θέμα τέθηκε ενώπιον της επιτροπής Μεταφορών της Βουλής και ο υφυπουργός παραδέχθηκε ακόμη μία φορά πως δεν είχαν εκτιμηθεί σωστά όλες οι τεχνικές παράμετροι. Μάλιστα, επέμεινε πως δεν θα μπορούσε να προβλεφθεί το χάος που προκλήθηκε, καθώς δεν θα μπορούσε να γνωρίζει το υφυπουργείο τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει κάθε πολίτης σε σχέση με την καλωδίωση του σπιτιού του. Συμπερασματικά από τη συζήτηση στη Βουλή, το υφυπουργείο στην ουσία θα δοκιμάσει τη μείωση της εκπομπής του σήματος και αν δει πως δεν θα προκύψουν περαιτέρω αντιδράσεις, τότε δεν θα δώσει άλλη παράταση. Η αλλαγή που θα γίνει στο σήμα εκπομπής, δεν θα επηρεάσει καθόλου την εικόνα που λαμβάνει ο πολίτης σε High Definition, απλώς θα επηρεάσει περαιτέρω την εταιρεία στο κόστος της, ενώ η Hellas Sat ανέλαβε και το κόστος επαναφοράς της Velister. Στο μεταξύ, ο υφυπουργός, Νικόδημος Δαμιανού, δεν απέκλεισε το θέμα της επιδότησης αποκωδικοποιητή ούτε στη συζήτηση στην επιτροπή, ούτε και στις επίσημές του δηλώσεις, ωστόσο οι πληροφορίες αναφέρουν πως στο υφυπουργείο θεωρούν πως δεν χρειάζεται να προχωρήσουν σε μία τέτοια πολιτική κίνηση, αφού δεν έγινε ούτε καν το 2011, όταν περάσαμε από το αναλογικό σύστημα στο ψηφιακό. Εκείνο που παρέμεινε αναπάντητο εκ μέρους του υφυπουργείου, είναι γιατί δεν τέθηκαν προδιαγραφές όταν έγινε ο διαγωνισμός για το δίκτυο και γιατί δεν είχε προχωρήσει σε μελέτη σε σχέση με το πόσο τεχνολογικά ενημερωμένοι είναι οι πολίτες.

Μαινόμενα κανάλια

Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν πως τις προηγούμενες μέρες υπήρξε ένα έντονο παρασκήνιο διαβουλεύσεων μεταξύ του υφυπουργείου και της Hellas Sat. Η εταιρεία επέμεινε πως προσφέρθηκε ένα πολύ εξελιγμένο δίκτυο στο κοινό και ήταν μια καλή ευκαιρία να γίνει η αναβάθμιση και να προσαρμοστεί το κοινό, ωστόσο από την πλευρά του το υφυπουργείο θεωρούσε πως πρέπει να προχωρήσουν στη μείωση του σήματος. Στην επιτροπή, ο υφυπουργός μίλησε για τα 15 χρόνια που δεν έγινε η αναβάθμιση του προηγούμενου δικτύου της Velister, αφού, όπως είπε, θα έπρεπε να είχε γίνει από το 2021, ωστόσο από την πλευρά του ο Χρύσανθος Τσουρούλλης, εκ μέρους του Σίγμα, ανέφερε πως το κράτος λειτούργησε «σαν άλλος τοκογλύφος» όταν πήρε μέρος των συχνοτήτων της Velister, τις οποίες πούλησε €45 εκατ. ευρώ, ωστόσο δεν έγινε καμία επανεπένδυση με αυτά τα χρήματα για τον τομέα των Μέσων. Ο γεν. διευθυντής του Alpha Κύπρου χαρακτήρισε αστεία την 3μηνη μεταβατική περίοδο και έφερε παράδειγμα την Ελλάδα που έχει ακόμη σε εξέλιξη εδώ και 4 χρόνια την παράλληλη εκπομπή του σήματος σε HD και SD και ίσως, είπε, αυτή η λύση να δώσει τη δυνατότητα στο κοινό να προσαρμοστεί.