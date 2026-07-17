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πριν 18 ώρες

Κίτρινη προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία την Παρασκευή - Πότε κορυφώνεται η ζέστη
| Κύπρος

Χτυπά 40άρι και σήμερα ο υδράργυρος, εν αναμονή κίτρινης προειδοποίησης - Τι ώρα θα τεθεί σε ισχύ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η θερμοκρασία μέχρι τη Δευτέρα, δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να συνεχίσει να κυμαίνεται σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή

Κίτρινη προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό.

Η προειδοποίηση θα βρίσκεται σε ισχύ από τις 14:00 έως τις 16:30 την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026.

Πρόγνωση καιρού

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο προοδευτικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, που στις ορεινές περιοχές μετά το μεσημέρι πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν θαλάσσιοι και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και στα παράλια το απόγευμα μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και παροδικά το απόγευμα στα προσήνεμα λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα παραμείνει γενικά κυρίως αίθριος, ενώ αργότερα θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, είναι πιθανόν τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλή, κυρίως σε περιοχές στα νότια και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο, την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα, ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο νεφώσεις που θα αναπτύσσονται στα ορεινά μετά το μεσημέρι, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα.

Η θερμοκρασία μέχρι τη Δευτέρα, δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να συνεχίσει να κυμαίνεται σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή.

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