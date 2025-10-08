Νέο πόρισμα στη δημοσιότητα από την Αρχή κατά της Διαφθοράς - Άλλος ένας αξιωματούχος ύποπτος για διαφθορά

Η ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς αναμένεται να δημοσιοποιήσει πριν από το τέλος της εβδομάδας, ενδεχομένως και αύριο, ακόμη ένα πόρισμά της σε βάρος κρατικού αξιωματούχου, εναντίον του οποίου, όπως πληροφορείται ο «Π», διαπιστώθηκαν ενδεχόμενες πράξεις διαφθοράς και συγκεκριμένα το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας. Παρ' όλο που στο πλαίσιο της έρευνας κλήθηκε αριθμός δημόσιων λειτουργών να δώσουν κατάθεση, το όνομα του ελεγχόμενου αξιωματούχου δεν έχει διαρρεύσει και θα γίνει γνωστό με την ανακοίνωση της Αρχής κατά της Διαφθοράς.

Στην προκειμένη περίπτωση, η Αρχή θα ενεργήσει με τον ίδιο τρόπο που έπραξε και στην υπόθεση του τέως προέδρου της ΕΔΕΚ και βουλευτή, Μαρίνου Σιζόπουλου. Δηλαδή, θα εκδώσει μια λεπτομερή ανακοίνωση με τα ευρήματά της και στη συνέχεια θα διαβιβάσει το πόρισμα στον Γενικό Εισαγγελέα, Γιώργο Σαββίδη, για τις δικές του ενέργειες. Ο κ. Σαββίδης θα αποφασίσει κατά πόσο, με βάση το πόρισμα της Αρχής, δικαιολογείται η διενέργεια ποινικής έρευνας σε βάρος του συγκεκριμένου αξιωματούχου.

Να σημειωθεί ότι εδώ και έναν μήνα ο Τομέας Ποινικού Δικαίου της Νομικής Υπηρεσίας, με επικεφαλής την εισαγγελέα Έλενα Κλεόπα, μελετά το πόρισμα της Αρχής για τον Μαρίνο Σιζόπουλο.

Οι υποθέσεις που παίρνουν σειρά

Πριν από το τέλος του χρόνου, η Αρχή κατά της Διαφθοράς αναμένεται να αποφασίσει για άλλες τέσσερις σοβαρές υποθέσεις που αφορούν νυν και πρώην κρατικούς αξιωματούχους αλλά και κοινοβουλευτικά κόμματα. Η διερεύνησή τους ολοκληρώθηκε από λειτουργούς επιθεώρησης που διόρισε η ίδια η Αρχή, και οι υποθέσεις βρίσκονται σήμερα στο στάδιο της σύνταξης ή και μελέτης των πορισμάτων.

Για κάθε υπόθεση θα εκδοθούν λεπτομερείς ανακοινώσεις, ενώ στις περιπτώσεις που θα διαπιστωθεί η διάπραξη πειθαρχικών ή και ποινικών αδικημάτων, όπως κατάχρηση εξουσίας και διαφθορά, οι υποθέσεις θα παραπεμφθούν στον Γενικό Εισαγγελέα για τις δικές του ενέργειες. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις ακόλουθες υποθέσεις:

1 Ανάπτυξη «The Land of Dreams» στην Τριμίκλινη. Πρώην υπουργοί, δύο υπουργεία, ένα υφυπουργείο και 16 υπηρεσίες και τμήματά τους τέθηκαν κάτω από το μικροσκόπιο της Αρχής κατά της Διαφθοράς σε σχέση με τη μεγάλη ανάπτυξη «The Land of Dreams» στην Τριμίκλινη. Η ανάπτυξη λειτουργούσε από το 2012 χωρίς τις απαιτούμενες άδειες, σύμφωνα με έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που δημοσιοποιήθηκε στις 13/12/2023, μετά από επιτόπια επίσκεψη λειτουργών της στους χώρους.

Η έρευνα κατέδειξε σειρά σοβαρών παρανομιών: παράνομη ιχθυοκαλλιέργεια, παράνομες επεμβάσεις σε κρατική γη, επέμβαση στον ποταμό Κούρη και εκτροπή νερού προς τις παράνομες εγκαταστάσεις του ιχθυοτροφείου. Διαπιστώθηκε ακόμη η παράνομη λειτουργία εστιατορίου, αλλά και χώρων αναψυχής και διαμονής επισκεπτών.

Η υπόθεση απασχόλησε και τη Βουλή, ενώ τα όσα αποκαλύφθηκαν, οδήγησαν την Αρχή σε αυτεπάγγελτη παρέμβαση. Στόχος, όπως ανακοίνωσε η Αρχή, είναι να διαπιστωθεί «κατά πόσο οι διαχρονικές παρανομίες και/ή παραλείψεις στην εν λόγω ανάπτυξη δημιουργούν υπόνοιες για πράξεις διαφθοράς από πλευράς κρατικών αξιωματούχων και δημόσιων υπαλλήλων».

Τη διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε ο πρώην πρόεδρος του Επαρχιακού Δικαστηρίου, Νίκος Γιαπανάς.

2 Οι χορηγίες σε κόμματα και τα «χρυσά» διαβατήρια. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, σε καταγγελία που υπέβαλε στην Αρχή κατά της Διαφθοράς τον Σεπτέμβριο του 2022, συνέδεσε την παραχώρηση «χρυσών» διαβατηρίων σε επενδυτές με εισφορές προς τον ΔΗΣΥ. Όπως κατήγγειλε, «δημιουργούνται υποψίες για ανταλλάγματα». Ο κ. Χριστοφίδης έθεσε το ερώτημα 'πώς εννέα ξένοι επενδυτές, πριν ή αμέσως μετά την εξασφάλιση του «χρυσού» διαβατηρίου, βρέθηκαν να ενισχύουν το κομματικό ταμείο της Πινδάρου με ποσά από €20.000 έως €50.000'. Οι επίμαχες εισφορές φτάνουν συνολικά τις €251.600. Η ηγεσία του ΔΗΣΥ απέρριψε την καταγγελία, υποστηρίζοντας ότι οι εισφορές είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα του κόμματος και έγιναν με πλήρη διαφάνεια.

Για τη διενέργεια της έρευνας. η Αρχή κατά της Διαφθοράς διόρισε τρεις λειτουργούς Επιθεώρησης: την πρώην δικαστή Λεμονιά Καουντζάνη, τον δικηγόρο Δημήτρη Τσολακίδη και τον οικονομολόγο Δημήτρη Γεωργιάδη.

Στο μεταξύ, ολοκληρώνεται και η έρευνα εναντίον του ΑΚΕΛ, μετά από καταγγελία του βουλευτή του ΔΗΣΥ, Δημήτρη Δημητρίου. Στις 21/3/2023, ο κ. Δημητρίου συναντήθηκε με τον επίτροπο Διαφάνειας και επικεφαλής της Αρχής κατά της Διαφθοράς, κ. Χάρη Πογιατζή, στον οποίο επέδωσε επιστολή-καταγγελία ζητώντας να διερευνηθεί περαιτέρω δημοσίευμα του OCCRP. Το δημοσίευμα υποστήριζε ότι ρωσικό λόμπι χρηματοδότησε κόμματα σε ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους και το ΑΚΕΛ, με στόχο την προώθηση ψηφισμάτων υπέρ της Ρωσίας για την Κριμαία. Με απλά λόγια, η καταγγελία Δημητρίου αναφέρεται σε «χρηματισμό του ΑΚΕΛ για να προωθήσει τη ρωσική προπαγάνδα». Μετά την υποβολή της καταγγελίας, το ΑΚΕΛ απάντησε με ανακοίνωση. Αφού διέψευσε κατηγορηματικά το δημοσίευμα, δήλωσε ότι «δεν έχει καμία ένσταση να ερευνηθεί σε βάθος».

Πρόσφατη έρευνα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τις χορηγίες που έλαβαν τα κοινοβουλευτικά κόμματα την περίοδο 2016-2021 αποκάλυψε εισφορές ύψους €650.000 από φυσικά και νομικά πρόσωπα που συνδέονται με «χρυσά» διαβατήρια. Οι εισφορές που καταβλήθηκαν και συνδέονται με «χρυσά» διαβατήρια κατανεμήθηκαν ως εξής: ΔΗΣΥ – €251.600, ΑΚΕΛ – €118.660, ΔΗΚΟ – €248.850, ΔΗΠΑ – €23.000, ΕΛΑΜ – €5.000 και ΕΔΕΚ – €3.000.

3 «Κράτος Μαφία» και Νίκος Αναστασιάδης. Η Αρχή κατά της Διαφθοράς αναμένεται να παραλάβει μέσα στις επόμενες ημέρες το τρίτο κεφάλαιο του πορίσματος για το «Κράτος Μαφία». Το τελικό πόρισμα θα περιλαμβάνει πέντε κεφάλαια. Λόγω του τεράστιου όγκου μαρτυρικού υλικού, η Αρχή και οι λειτουργοί επιθεώρησης συμφώνησαν να παραδίδεται το πόρισμα τμηματικά, ώστε τα πέντε μέλη της να έχουν χρόνο να μελετούν και να αξιολογούν κάθε κεφάλαιο ξεχωριστά. Στόχος είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας μέχρι τα μέσα του φθινοπώρου, οπότε και αναμένεται η λεπτομερής ανακοίνωση για την τελική απόφαση της Αρχής.

Οι λειτουργοί επιθεώρησης που ερεύνησαν τον Νίκο Αναστασιάδη είναι οι εγνωσμένου κύρους νομικοί: Gabrielle Mclntyre (επικεφαλής), Χαρίλαος Χρυσάνθου, Ορέστης Νικήτας και Ανδρέας Ευθυμίου. Κατέθεσαν ενώπιόν τους συνολικά 129 πρόσωπα από Κύπρο και εξωτερικό, μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ενώ έχουν συγκεντρωθεί πέραν των 550 τεκμηρίων, που αντιστοιχούν σε δεκάδες χιλιάδες σελίδες εγγράφων.

€1 εκατ. για έρευνες

Σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό για το έτος 2026 που κατατέθηκε στη Βουλή για ψήφιση, η Αρχή κατά της Διαφθοράς θα έχει στη διάθεσή της ποσό ύψους €1 εκατ. για την αμοιβή των λειτουργών – επιθεωρητών που θα αναλάβουν τη διερεύνηση καταγγελιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», οι καταγγελίες που αφορούν, κατ’ ισχυρισμό, πράξεις διαφθοράς ξεπέρασαν τις 500. Την αρχική διερεύνηση όλων των καταγγελιών αναλαμβάνουν ο επίτροπος Διαφάνειας και μέλη της Αρχής. Τις μελετούν, τις αξιολογούν, ζητούν, όπου κρίνεται σκόπιμο, διευκρινίσεις και πρόσθετα στοιχεία και, εφόσον κριθεί ότι υπάρχει πεδίο διερεύνησης, καταχωρίζονται στο μητρώο των καταγγελιών προς διερεύνηση. Ανάλογα με τη σοβαρότητα της υπόθεσης και τα πρόσωπα που εμπλέκονται, αποφασίζεται κατά πόσο οι επικεφαλής των ερευνώντων επιθεωρητών θα προέρχονται από το εξωτερικό.

Σήμερα στη Βουλή για προσωπικό

Ενώπιον της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Νομικών της Βουλής θα τεθεί προς συζήτηση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο προβλέπει ότι η Αρχή κατά της Διαφθοράς θα καταρτίζει τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων, αλλά τον τελικό λόγο για τις μόνιμες προσλήψεις στην Αρχή θα έχει η ΕΔΥ, που διορίζεται από τον Πρόεδρο και προτείνεται από κόμματα. Με άλλα λόγια, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και, κατ’ επέκταση, η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη δεν επιθυμούν η Αρχή κατά της Διαφθοράς να είναι τόσο ανεξάρτητη ώστε να επιλέγει μόνη της το προσωπικό της.

Το νομοσχέδιο θα συζητηθεί παράλληλα με την πρόταση νόμου του βουλευτή του ΔΗΣΥ, Δημήτρη Δημητρίου, η οποία εισηγείται να μετατραπεί η Αρχή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ώστε να μπορεί να αποφασίζει, μεταξύ άλλων, και για το προσωπικό της.