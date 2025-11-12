Ισχυρή σεισμική δόνηση 5.3 βαθμών στη κλίμακα Ρίχτερ στη Κύπρο - Τι αναφέρει το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Αναστάτωση προκλήθηκε ανά το παγκύπριο, έπειτα από σεισμό που έγινε αισθητός σε ολόκληρο το νησί, με επίκεντρο την επαρχία Πάφου.

Μετά την σεισμική δόνηση, που έγινε αισθητή σε όλη την Κύπρο, ακολούθησαν τουλάχιστον τρεις μετασεισμοί μεγέθους 3,5, 3,6 και 4,7 Ρίχτερ, ενώ γίνονται αναφορές για προβλήματα σε δίκτυα και επικοινωνίες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σήμερα, Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025 και τοπική ώρα 11:31, καταγράφηκε από το σεισμολογικό δίκτυο του Τμήματος ισχυρός σεισμός μεγέθους M=5.3 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο στην περιοχή Αγίας Μαρίνας Κελοκεδάρων, 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης της Πάφου και εστιακό βάθος 15 χιλιόμετρα. Μετασεισμική ακολουθία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο σεισμός έγινε έντονα αισθητός σε ολόκληρη την Κύπρο και ιδιαίτερα στις επαρχίες Πάφου, Λεμεσού και Λευκωσίας. Έγινε επίσης αντιληπτός στα παράλια της ανατολικής Μεσογείου. Περισσότερες πληροφορίες: http://www.gsd-seismology.org.cy/en/origins/93930/event

H σχετική πληροφόρηση που αφορά τη σεισμική ακολουθία (σεισμικοί παράμετροι, διαδραστικοί χάρτες κτλ) δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Σεισμολογικού Κέντρου του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης www.gsd-seismology.org.cy.