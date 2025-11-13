Προς καταχώριση η υπόθεση του θανατηφόρου Αγλαντζιάς

Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η εξέταση του φακέλου της υπόθεσης του θανατηφόρου στην Αγλαντζιά με θύμα τον 20χρονο Κυριάκο Αντωνίου. Η Νομική Υπηρεσία σύντομα αναμένεται να λάβει τις τελικές της αποφάσεις. Εκτός απροόπτου, αναμένεται να υιοθετηθεί η εισήγηση από την Αστυνομία για ποινική δίωξη του 24χρονου οδηγού που οδηγούσε το όχημα που συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 20χρονος Κυριάκος.

Σε χθεσινές του δηλώσεις στο κρατικό κανάλι, ο διευθυντής της Τροχαίας Αρχηγείου, Χάρης Ευριπίδου, ανέφερε ότι για τη μη σύλληψη του 24χρονου οδηγού δεν υπάρχει θέμα σκοπιμότητας. Όπως τόνισε, «έχει φανεί ποιος ευθύνεται για το δυστύχημα, για το θέμα της ταχύτητας, έχουν τεκμηριωθεί όλα. Έχουν σταλεί στη Νομική Υπηρεσία, δόθηκαν κάποιες οδηγίες. Αναμένονται οι απαντήσεις για τις οδηγίες. Έχει φανεί πέραν πάσης αμφιβολίας ποιος ευθύνεται και τα αδικήματα που προκύπτουν από το συγκεκριμένο δυστύχημα».

Για το ίδιο θέμα, ο εκπρόσωπος Τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας, Βύρων Βύρωνος, ανέφερε πως «η υπόθεση έχει ολοκληρωθεί, εστάλη στη Νομική Υπηρεσία και μετά την μελέτη των στοιχείων, ακολούθησε σύσκεψη και επιστράφηκε πίσω στην Αστυνομία όπου ζητήθηκαν δύο επιπρόσθετες ενέργειες. Με την ολοκλήρωση των ενεργειών, ο φάκελος θα σταλεί πίσω στη Νομική Υπηρεσία για να ληφθούν αποφάσεις αναφορικά με τη δίωξη του οδηγού που εμπλεκόταν στο θανατηφόρο δυστύχημα που σημειώθηκε στις 29 Ιουλίου.