Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Προς καταχώριση η υπόθεση του θανατηφόρου Αγλαντζιάς

ΝΕΑΡΧΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Header Image

Εισήγηση από την Αστυνομία για ποινική δίωξη του 24χρονου οδηγού που οδηγούσε το άλλο όχημα

Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η εξέταση του φακέλου της υπόθεσης του θανατηφόρου στην Αγλαντζιά με θύμα τον 20χρονο Κυριάκο Αντωνίου. Η Νομική Υπηρεσία σύντομα αναμένεται να λάβει τις τελικές της αποφάσεις. Εκτός απροόπτου, αναμένεται να υιοθετηθεί η εισήγηση από την Αστυνομία για ποινική δίωξη του 24χρονου οδηγού που οδηγούσε το όχημα που συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 20χρονος Κυριάκος.

Σε χθεσινές του δηλώσεις στο κρατικό κανάλι, ο διευθυντής της Τροχαίας Αρχηγείου, Χάρης Ευριπίδου, ανέφερε ότι για τη μη σύλληψη του 24χρονου οδηγού δεν υπάρχει θέμα σκοπιμότητας. Όπως τόνισε, «έχει φανεί ποιος ευθύνεται για το δυστύχημα, για το θέμα της ταχύτητας, έχουν τεκμηριωθεί όλα. Έχουν σταλεί στη Νομική Υπηρεσία, δόθηκαν κάποιες οδηγίες. Αναμένονται οι απαντήσεις για τις οδηγίες. Έχει φανεί πέραν πάσης αμφιβολίας ποιος ευθύνεται και τα αδικήματα που προκύπτουν από το συγκεκριμένο δυστύχημα».

Για το ίδιο θέμα, ο εκπρόσωπος Τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας, Βύρων Βύρωνος, ανέφερε πως «η υπόθεση έχει ολοκληρωθεί, εστάλη στη Νομική Υπηρεσία και μετά την μελέτη των στοιχείων, ακολούθησε σύσκεψη και επιστράφηκε πίσω στην Αστυνομία όπου ζητήθηκαν δύο επιπρόσθετες ενέργειες. Με την ολοκλήρωση των ενεργειών, ο φάκελος θα σταλεί πίσω στη Νομική Υπηρεσία για να ληφθούν αποφάσεις αναφορικά με τη δίωξη του οδηγού που εμπλεκόταν στο θανατηφόρο δυστύχημα που σημειώθηκε στις 29 Ιουλίου.

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΚΥΠΡΟΣθανατηφόρο

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα