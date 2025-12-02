Έρχεται τριπλό χτύπημα κακοκαιριών στην Κύπρο: Βροχές, καταιγίδες και περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας - Τι αναφέρει ο Ανδρέας Χρυσάνθου

Μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας ADEL και τη σύντομη βελτίωση που ακολούθησε, ο χειμώνας φαίνεται πως αποφασίζει επιτέλους να κάνει πιο ουσιαστική εμφάνιση και στην Κύπρο. Ο λειτουργός του Τμήματος Μετεωρολογίας Ανδρέας Χρυσάνθου, μιλώντας στον «Πολίτη», προειδοποιεί για μια περίοδο έντονης αστάθειας, με αλλεπάλληλες διαταραχές που θα διαμορφώσουν ένα καθαρά χειμωνιάτικο σκηνικό τις επόμενες ημέρες.

Όπως εξηγεί, από την Παρασκευή ο καιρός γίνεται αισθητά πιο άστατος με νέες μεμονωμένες βροχές, αυξημένες νεφώσεις και τοπικά φαινόμενα που θα επεκτείνονται σταδιακά σε παγκύπρια κλίμακα. Σύμφωνα με τον Χρυσάνθου, πρόκειται για τρεις διαδοχικές βαρομετρικές διαταραχές, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να δώσουν καλές και ουσιαστικές βροχές σε ολόκληρο το νησί, αλλά και πιθανές καταιγίδες, κυρίως κατά τις θερμές ώρες της ημέρας.

Οι άνεμοι στρέφονται σε βορειοανατολικούς από την Πέμπτη με τάση ενίσχυσης, ιδιαίτερα την Παρασκευή, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τη θάλασσα και να δημιουργήσει πρόσκαιρες δυσκολίες σε παράκτιες και ανοικτές περιοχές. Η συγκεκριμένη ροή, εξηγεί ο λειτουργός, είναι συνηθισμένη σε τέτοιου τύπου διαταραχές και συχνά συνοδεύει την έλευση ψυχρότερων αερίων μαζών προς την περιοχή μας.

«Θα είναι καλές βροχές»

Το Σάββατο αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας κατά τρεις με τέσσερις βαθμούς Κελσίου, με τις τιμές να υποχωρούν σε επίπεδα πιο κοντά στα κανονικά για την εποχή. Η αλλαγή θα γίνει αισθητή σε όλες τις επαρχίες, υπογραμμίζοντας πως, έστω και καθυστερημένα, ο χειμώνας μπαίνει πια δυναμικά στο προσκήνιο.

Ένα ακόμη στοιχείο που συνοδεύει τις επερχόμενες διαταραχές είναι η πιθανότητα μεταφοράς αφρικανικής σκόνης. Επειδή τα βαρομετρικά χαμηλά που μας επηρεάζουν περνούν από περιοχές της Βόρειας Αφρικής, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να παρατηρηθούν από την Πέμπτη και έπειτα επεισόδια θολούρας ή αυξημένων συγκεντρώσεων σκόνης, ανάλογα με την πορεία και την ένταση των ανέμων.

Ο Ανδρέας Χρυσάνθου τονίζει ότι παρά την περίοδο ανομβρίας που προηγήθηκε, το νέο σύστημα διαταραχών φαίνεται ικανό να δώσει αξιοσημείωτες ποσότητες βροχής. Πρόκειται, όπως λέει, για ένα πακέτο καιρικών εξελίξεων που επιβεβαιώνει πως ο χειμώνας μπορεί να άργησε, όμως πλέον κάνει ξεκάθαρα αισθητή την παρουσία του. Όπως ο ίδιος αναφέρει χαρακτηριστικά «θα είναι καλές οι βροχές που αναμένουμε διότι θα είναι βροχές που θα επηρεάσουν ολόκληρο το νησί».

Το δελτίο αναλυτικά:

Αύριο Τετάρτη, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα συννεφιασμένος, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες ελαφρές βροχές. Οι άνεμοι τις πρωινές ώρες θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα συννεφιασμένος, ενώ αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές.

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά τόπους αναμένεται να σημειωθούν βροχές. Το βράδυ ωστόσο, αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και τα νότια και προοδευτικά και στις υπόλοιπες περιοχές. Το Σάββατο ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας κοντά και λίγο πιο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Το Σάββατο αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας.