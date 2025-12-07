Σάκος με 45.000 τσιγάρα κατασχέθηκε στο Αεροδρόμιο Πάφου – Συνελήφθη Βρετανίδα επιβάτιδα

Στην κατάσχεση μεγάλης ποσότητας καπνικών προϊόντων στο Αεροδρόμιο Πάφου προχώρησε το Τμήμα Τελωνείων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στις 6.12.25 λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Πάφου, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, εντόπισαν επιβάτιδα με Βρετανική υπηκοότητα πριν την αναχώρηση της με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο, με τις αποσκευές της να περιέχουν μεγάλες ποσότητες καπνικών προϊόντων, τα οποία δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Συγκεκριμένα στις 3 αποσκευές της επιβάτιδας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 225 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία.

Η επιβάτιδα συνελήφθηκε για αυτόφωρα αδικήματα και οδηγήθηκε σε κρατητήριο για να παρουσιαστεί σήμερα Κυριακή ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου με αίτημα για 4ημερη προσωποκράτηση της.