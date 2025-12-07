Κατολισθήσεις στην ορεινή Λεμεσό – Προσοχή στους δρόμους

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Σάκος με 45.000 τσιγάρα κατασχέθηκε στο Αεροδρόμιο Πάφου – Συνελήφθη Βρετανίδα επιβάτιδα

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Μεγάλη ποσότητα αδασμοφόρων καπνικών προϊόντων κατασχέθηκε από τελωνειακούς στο Αεροδρόμιο Πάφου, ενώ η επιβάτιδα συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα.

Στην κατάσχεση μεγάλης ποσότητας καπνικών προϊόντων στο Αεροδρόμιο Πάφου προχώρησε το Τμήμα Τελωνείων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στις 6.12.25 λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Πάφου, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, εντόπισαν επιβάτιδα με Βρετανική υπηκοότητα πριν την αναχώρηση της με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο, με τις αποσκευές της να περιέχουν μεγάλες ποσότητες καπνικών προϊόντων, τα οποία δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Συγκεκριμένα στις 3 αποσκευές της επιβάτιδας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 225 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία.

Η επιβάτιδα συνελήφθηκε για αυτόφωρα αδικήματα και οδηγήθηκε σε κρατητήριο για να παρουσιαστεί σήμερα Κυριακή ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου με αίτημα για 4ημερη προσωποκράτηση της.

Tags

ΠΑΦΟΣΑΣΤΥΝΟΜΙΑΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΦΟΥκαπνικάΤΕΛΩΝΕΙΟΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα