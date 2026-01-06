Συμπλοκή στην Έγκωμη: Τρεις τραυματίες μετά από καβγά έξω από νυχτερινό κέντρο

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 3 τα ξημερώματα σήμερα σημειώθηκε συμπλοκή έξω από νυχτερινό κέντρο στην Έγκωμη, μεταξύ τριών ατόμων ηλικίας 31, 29 και 47 ετών.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη, ενώ αναμένεται από τους γιατρούς να καθοριστεί η σοβαρότητα των τραυμάτων.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας διεξάγει έρευνες για να διαπιστωθεί ο τρόπος με τον οποίο προκλήθηκαν οι τραυματισμοί, καθώς και τα αίτια της συμπλοκής. Η Αστυνομία καλεί οποιονδήποτε είχε οπτική ή άλλου είδους μαρτυρία να επικοινωνήσει με τις Αρχές.