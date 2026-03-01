Αν κάτι κατάλαβαν στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την εβδομάδα που μας πέρασε, είναι πως δεν υπάρχουν μεγάλες συντάξεις. Το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων προσφέρει μόνο μέτριες, μικρές και πολύ μικρές συντάξεις. Θα πρέπει άμεσα να αντιληφθούν πως η κοινή πεποίθηση όλων των συνταξιούχων είναι ότι η σύνταξη που λαμβάνουν από το κράτος δεν αρκεί για να διατηρήσουν το επίπεδο ζωής στο οποίο είχαν συνηθίσει ως εργαζόμενοι. Για πολλούς, μάλιστα, η σύνταξη δεν επαρκεί ούτε για τις βασικές τους ανάγκες. Εφόσον η κυβέρνηση επέλεξε να ανοίξει το κεφάλαιο του συνταξιοδοτικού, όλοι όσοι ασκούν πολιτική οφείλουν να τοποθετηθούν ξεκάθαρα -και μάλιστα πριν από τις εκλογές. Ειδικά για το από πού θα βρεθούν τα απαραίτητα χρήματα και ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν ώστε να μην αντιμετωπίσουμε ακόμα δυσμενέστερες καταστάσεις στο μέλλον.

Αναρωτιέμαι πραγματικά πώς προέκυψε η ιδέα, που αποδίδεται σε μελέτη του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO), να περικοπούν οι λεγόμενες υψηλές συντάξεις του Ταμείου προς όφελος των χαμηλοσυνταξιούχων. Με αυτή τη λογική, οι χαμηλές συντάξεις ίσως να καθίστανται κάπως λιγότερο χαμηλές αλλά και πάλι ανεπαρκείς, ενώ οι υψηλότερες θα οδηγούνταν επίσης στην ίδια αδυναμία κάλυψης των πραγματικών αναγκών. Η συγκεκριμένη προσέγγιση παραβλέπει την επάρκεια, δεν σχεδιάζει μέτρα προστασίας για τις επόμενες γενιές συνταξιούχων και αγνοεί τις πραγματικότητες που διαμορφώθηκαν μετά την οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας και τη ραγδαία αύξηση του κόστους ζωής τα τελευταία χρόνια. Εκτός, βέβαια, αν στο υπουργείο θεωρούν πως η ΑΤΑ έχει καλύψει πλήρως το επιπλέον αυτό κόστος για τους χαμηλοσυνταξιούχους…

Για αυτό και αποτελεί μονόδρομο για το κράτος να αυξήσει τις χαμηλές συντάξεις και να εξετάσει τι επιπλέον παροχές μπορεί να προσφέρει σε όσους ζουν με αυτές -για παράδειγμα, κουπόνια για το σούπερ μάρκετ, επιπλέον εκπτώσεις στο ΓεΣΥ κ.λπ. Όπως επίσης μονόδρομος είναι το κόστος αυτό να καλυφθεί μέσα από εξοικονομήσεις του κρατικού προϋπολογισμού, και όχι μέσω νέων φορολογιών. Αν το κράτος ήθελε να προχωρήσει σε νέες φορολογίες, έπρεπε να το είχε συμπεριλάβει στη φορολογική μεταρρύθμιση που μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο ψηφίστηκε. Το πιο ορθό είναι το κόστος των αυξήσεων να καλυφθεί από τα πλεονάσματα των κοινωνικών εισφορών -για αυτό ακριβώς πληρώνουν οι πολίτες τις κοινωνικές εισφορές και όχι για να «φοροαπαλλάσσει» ξένους επενδυτές, να αυξάνει τους μισθούς στο Δημόσιο ή να αποζημιώνει εύπορους κατόχους κουρεμένων τραπεζικών χρεογράφων.

Με αυτά υπόψη, είναι πράγματι εκκωφαντική η σιωπή του λαλίστατου πολιτικού κόσμου, ιδίως ενόψει της προεκλογικής περιόδου για τις βουλευτικές εκλογές. Πότε, επιτέλους, τα πολιτικά κόμματα θα παρουσιάσουν ξεκάθαρα τις θέσεις τους στο συνταξιοδοτικό; Εκτός κι αν θεωρούν ότι το θέμα δεν είναι αρκετά σοβαρό. Πρόκειται για πολιτική εγκράτεια να περιμένουν την τελική πρόταση της κυβέρνησης ή πονηράδα να τοποθετηθούν μετά τις εκλογές; Όσοι διεκδικούν να πολιτεύονται με σοβαρότητα και υπεύθυνο λόγο τώρα είναι η ώρα να παρουσιάσουν τις δικές τους προτάσεις. Τώρα είναι η ώρα να συμβάλουν στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης -και τώρα είναι η στιγμή να συγκρουστούν ανοιχτά με τα μικροσυμφέροντα διαφόρων συντεχνιακών και εργοδοτικών οργανώσεων.

Το «Show me the Money» στον ΠΟΛΙΤΗ 107,6 είναι ανοιχτό για συζήτηση όλων των απόψεων. Η κοινωνία θέλει να ακούσει, να συγκρίνει και να ζυγίσει τις προτάσεις. Οι τωρινοί χαμηλοσυνταξιούχοι, οι μελλοντικοί συνταξιούχοι αλλά και οι οικογένειές τους έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν ποια θεωρεί ο καθένας επαρκή σύνταξη και πώς σκοπεύει να την εξασφαλίσει. Υποψήφιοι που ήρθαν απλώς «για να μάθουν», που πιστεύουν ότι αν «διώξουμε τους ξένους» θα αυξηθούν οι συντάξεις ή που σκοπεύουν να περιμένουν την τελική πρόταση της κυβέρνησης μετά τις εκλογές πριν τοποθετηθούν δεν είναι ευπρόσδεκτοι. Το θέμα είναι σοβαρό και απαιτεί σοβαρές, ξεκάθαρες τοποθετήσεις.

Περιμένουμε να σας ακούσουμε.