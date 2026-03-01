Ανάλυση για ΜΕΔ: Απώλεια πρώτης κατοικίας, αποπληρωμές δανείων και κοινωνική ισορροπία

Τι σημαίνει, τελικά, «απώλεια πρώτης κατοικίας»; Το ερώτημα δεν είναι προβοκατόρικο, ούτε στόχος είναι να προκαλέσουμε. Η οποιαδήποτε αναφορά σε απώλεια πρώτης κατοικίας προκαλεί αυθόρμητα συγκίνηση, αλλά δυστυχώς και πολιτική αντιπαράθεση. Το ζήτημα της πρώτης κατοικίας έχει επανέλθει στη δημόσια συζήτηση μετά τις πολιτικές πρωτοβουλίες κομμάτων για παρεμβάσεις είτε στο πλαίσιο των εκποιήσεων, είτε για το όριο της ευθύνης εγγυητών. Πρόκειται για ένα σύνθετο ζήτημα, που αγγίζει ζητήματα ηθικά, κοινωνικά και οικονομικά. Ας επιχειρήσουμε να δώσουμε μια απάντηση εξετάζοντας όλες τις πτυχές. Πότε, λοιπόν, μια κατοικία μας ανήκει πρα...

