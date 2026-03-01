Απέσυρε ο Παλαιστίνιος, αποκτά δυναμική η Κύπρος: Εκλογές για την προεδρία της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών

Νέα δυναμική αποκτά η υποψηφιότητα του πρέσβη Ανδρέα Κακουρή για τη θέση του προέδρου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, μετά την απόφαση του Παλαιστίνιου πρέσβη, Ριάντ Μανσούρ, να αποσύρει την υποψηφιότητά του. Ο Ριάντ Μανσούρ, ο οποίος είχε μεγάλες πιθανότητες εκλογής λόγω του διεθνούς κλίματος υπέρ των Παλαιστινίων που δημιούργησε η εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα, ανακοίνωσε την περασμένη Τετάρτη ότι αποσύρεται από την κούρσα για την προεδρία της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Πρόκειται για τον Μόνιμο Παρατηρητή της Παλαιστίνης στα Ηνωμένα Έθνη, ο οποίος τον Μάιο του 2025 είχε γίνει viral σε διεθνή ΜΜΕ όταν απηύθυνε κάλεσμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας να σταματήσει τη «γενοκτονία» του Ισραήλ στη Γάζα, ξεσπώντας σε κλάματα. Παρασκήνιο Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι ο Παλαιστίνιος Μόνιμος Παρατηρητής στον ΟΗΕ, πρέσβης Ριάντ Μανσούρ, είχε ενημερώσει τα κράτη μέλη του ΟΗΕ για την υποψηφιότητά του το κ...

