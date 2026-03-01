Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τρύπα άνω των €100 εκατ. στο ΓεΣΥ: Διπλοπληρωμές φαρμάκων φέρνουν αποκοπές στις αποζημιώσεις των νοσηλευτηρίων

Σε τρία ιδιωτικά νοσηλευτήρια, το ύψος της οφειλής κυμαίνεται μεταξύ €10 και €20 εκατ. έκαστο. Σε ό,τι αφορά τα δημόσια νοσηλευτήρια, οι πληροφορίες ανεβάζουν το ποσό στα €50 εκατ.

Οφειλές που ξεπερνούν τα €100 εκατ., με τις πληροφορίες να ανεβάζουν το ύψος του ποσού ακόμη και στα €120 εκατ., έχουν συσσωρευτεί στο ΓεΣΥ. Αφορούν διπλοπληρωμές φαρμάκων ενδονοσοκομειακής περίθαλψης που έγιναν από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) προς το Υπουργείο Υγείας και νοσηλευτήρια που συμμετέχουν στο ΓεΣΥ. Πρόκειται για σκευάσματα υψηλού κόστους, τα οποία προμηθεύονται τα νοσηλευτήρια από το Υπουργείο Υγείας χωρίς να καταβάλουν το σχετικό αντίτιμο. Την ίδια ώρα, ωστόσο, όταν τα νοσηλε...

ΓεΣΥΥΓΕΙΑ

