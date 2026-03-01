Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Κρατούν καθηλωμένη την Αρχή κατά της Διαφθοράς λόγω έλλειψης ανακριτικών εξουσιών

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Header Image

Οι διώξεις ή μη αξιωματούχων εξαρτώνται αποκλειστικά από τον Γενικό Εισαγγελέα ο οποίος δεν έχει θεσμική υποχρέωση λογοδοσίας για τις αποφάσεις του

Στα τρία χρόνια λειτουργίας της, η Αρχή κατά της Διαφθοράς εισηγήθηκε στον Γενικό Εισαγγελέα τη διενέργεια ποινικής έρευνας για ενδεχόμενες πράξεις διαφθοράς εναντίον: 1. Του πρώην Υπουργού Γεωργίας Νίκου Κουγιάλη, του πρώην διευθυντή του Τμήματος Αλιείας Λοΐζου Λοϊζίδη και του πρώην διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος Κώστα Χατζηπαναγιώτου, σε σχέση με την ανάπτυξη στην Τριμίκλινη και την εκτροπή νερού από τον ποταμό Κούρη. 2. Του βουλευτή της ΕΔΕΚ, Μαρίνου Σιζόπουλου, για υπόθεση εξασφάλισης «χρυσού» διαβατηρίου με ψευδείς παραστάσεις. 3. Του τέως γενικού διευθυντή του ΣΥΛ και νυν γενικού διευθυντή του ΕΟΑ Λευκωσίας, Κωνσταντίνου Παρμακλή, για παραβιάσεις του νόμου που διέπει τη διαχείριση προσφορών και ανάθεση έργου σε συγγενικό του πρόσωπο. Επιπλέον, η Αρχή κατά της Διαφθοράς έθεσε κάτω από το μικροσκόπιό της τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη, εναντίον του οποίου εξέτασε μέχρι σήμερα πέντε καταγγελίες χωρίς να προκύψει οτιδήποτε ποινικά κολάσιμο. Τρία χρόνια μετά τη λειτουργία της, η Αρχή κατά της Διαφθοράς παραμένει καθηλωμένη και αδυνατεί να διεξάγει ανεξάρτητες ποινικές έρευνες, καθώς η πλειοψηφία της Βουλής δεν της παραχώρησε ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣΑΡΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα