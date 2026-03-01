Κρατούν καθηλωμένη την Αρχή κατά της Διαφθοράς λόγω έλλειψης ανακριτικών εξουσιών

Στα τρία χρόνια λειτουργίας της, η Αρχή κατά της Διαφθοράς εισηγήθηκε στον Γενικό Εισαγγελέα τη διενέργεια ποινικής έρευνας για ενδεχόμενες πράξεις διαφθοράς εναντίον: 1. Του πρώην Υπουργού Γεωργίας Νίκου Κουγιάλη, του πρώην διευθυντή του Τμήματος Αλιείας Λοΐζου Λοϊζίδη και του πρώην διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος Κώστα Χατζηπαναγιώτου, σε σχέση με την ανάπτυξη στην Τριμίκλινη και την εκτροπή νερού από τον ποταμό Κούρη. 2. Του βουλευτή της ΕΔΕΚ, Μαρίνου Σιζόπουλου, για υπόθεση εξασφάλισης «χρυσού» διαβατηρίου με ψευδείς παραστάσεις. 3. Του τέως γενικού διευθυντή του ΣΥΛ και νυν γενικού διευθυντή του ΕΟΑ Λευκωσίας, Κωνσταντίνου Παρμακλή, για παραβιάσεις του νόμου που διέπει τη διαχείριση προσφορών και ανάθεση έργου σε συγγενικό του πρόσωπο. Επιπλέον, η Αρχή κατά της Διαφθοράς έθεσε κάτω από το μικροσκόπιό της τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη, εναντίον του οποίου εξέτασε μέχρι σήμερα πέντε καταγγελίες χωρίς να προκύψει οτιδήποτε ποινικά κολάσιμο. Τρία χρόνια μετά τη λειτουργία της, η Αρχή κατά της Διαφθοράς παραμένει καθηλωμένη και αδυνατεί να διεξάγει ανεξάρτητες ποινικές έρευνες, καθώς η πλειοψηφία της Βουλής δεν της παραχώρησε ...

