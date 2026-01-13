Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ο Γενικός Εισαγγελέας διόρισε ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή για το επίμαχο βίντεο

Ως ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής διορίστηκε ο πρώην Δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου Ανδρέας Πασχαλίδης

Στον διορισμό ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή προχώρησε σήμερα ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης για να συνδράμει στις έρευνες της Αστυνομίας σε σχέση με το επίμαχο βίντεο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Εισαγγελά, ως ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής διορίστηκε ο πρώην Δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου Ανδρέας Πασχαλίδης.

Αυτούσια η ανακοίνωση του Γενικού Εισαγγελέα:

Δυνάμει των εξουσιών που παρέχονται από το άρθρο 4(2) του Περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου (Κεφ. 155), ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας αποφάσισε σήμερα το διορισμό του κ. Ανδρέα Πασχαλίδη, πρώην Δικαστή Ανωτάτου Δικαστηρίου και Προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας, ως Ανεξάρτητου Ποινικού Ανακριτή για να διεξάγει ανακρίσεις σε συνεργασία με την Αστυνομία για τη διερεύνηση του ενδεχομένου διάπραξης οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος από οποιοδήποτε πρόσωπο σε σχέση με το βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «Χ» στο λογαριασμό υπό στοιχεία “Emily Thompson” στις 08/01/2026 («το Βίντεο»). 

Σύμφωνα με τους όρους εντολής του διορισμού του κ. Πασχαλίδη, η διερεύνηση θα καλύπτει οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με το εν λόγω βίντεο, περιλαμβανομένου του περιεχομένου αυτού, της αυθεντικότητας, της προέλευσης, των συνθηκών και κινήτρων παραγωγής και δημοσιοποίησης του, καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει από την ως άνω διερεύνηση. 

Η ανάκριση θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός τριών (3) μηνών. 

