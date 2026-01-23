Υπό τετραήμερη κράτηση οι δύο επιχειρηματίες – Είχαν συνάντηση με τον παραπονούμενο για το επεισόδιο ρίψης πυροβολισμών

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί οι δύο γνωστοί επιχειρηματίες, 47 και 43 ετών, που συνελήφθησαν το βράδυ της Πέμπτης, στους οποίους καταλογίζεται παρέμβαση σε αστυνομική έρευνα σε σχέση με την συμπλοκή και τους πυροβολισμούς έξω από την ΑΔΕ Λάρνακας, το περασμένο Σάββατο. Το δικαστήριο εξέδωσε εναντίον τους διατάγματα κράτησης για περίοδο τεσσάρων ημερών για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Μετά από γιγαντιαία επιχείρηση, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψή τους, ενώ χειροπέδες φόρεσε και σε τρεις φρουρούς τους, οι οποίοι αφού κατηγορήθηκαν γραπτώς αφέθηκαν ελεύθεροι, αφού δεν είχαν την απαιτούμενη άδεια άσκησης του επαγγέλματος του φρουρού ασφαλείας. Επίσης, όχημα δοκιμής, το οποίο οδηγούσε ένας εκ των φρουρών ασφαλείας, κατασχέθηκε για περαιτέρω εξετάσεις.

Σε ό,τι αφορά τους δύο επιχειρηματίες, η Αστυνομία τους καταλογίζει παρέμβαση στην αστυνομική έρευνα, κάνοντας λόγο για συνάντηση που υπήρχε μεταξύ των δύο κι ένα εκ των παραπονούμενων που διατηρεί επιχείρηση με ενοικιαζόμενα οχήματα επί της λεωφόρου Γρηγόρη Αυξεντίου, στην οποία είχαν μεταβεί περίπου 20 άτομα που είχαν συμμετοχή στην αιματηρή συμπλοκή, κατά την οποία ρίχθηκαν πυροβολισμοί. Ο 47χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στα γραφεία της εταιρείας του, όπου σε έρευνα που ακολούθησε εντοπίστηκε και παραλήφθηκε μεγάλο χρηματικό ποσό, καθώς επίσης και αριθμός τραπεζικών επιταγών. Συνελήφθησαν επίσης, τρία πρόσωπα ηλικίας 44, 50 και 38 ετών, τα οποία φέρονταν να εκτελούσαν καθήκοντα χρέη φρουρού στον συγκεκριμένο χώρο, χωρίς να έχουν την απαιτούμενη άδεια άσκησης του επαγγέλματος. Ο δεύτερος επιχειρηματίας 43 χρόνων εντοπίστηκε και συνελήφθη αργότερα την ίδια ημέρα στην οικία του.

Σύμφωνα με την εκδοχή της Αστυνομίας, οι δύο ύποπτοι επιχειρηματίας και ο παραπονούμενος είχαν συνάντηση σε ξενοδοχείο στην Ορόκλινη, κάτι για το οποίο δόθηκε πληροφορία στον υπεύθυνο του ΤΑΕ Λάρνακας. Αργότερα ο παραπονούμενος μετέβη στην Αστυνομία για να δώσει συμπληρωματική κατάθεση. Ο παραπονούμενος επιβεβαίωσε πως είχαν συναντηθεί, λέγοντας πως οι δύο επιχειρηματίες του ξεκαθάρισαν πως δεν βρίσκονται πίσω από τον 48χρονο που ήδη τελεί υπό κράτηση για την υπόθεση (νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με βαριά τραύματα στο κεφάλι), ενώ ερωτηθείς ο παραπονούμενος εάν απειλήθηκε απάντησε αρνητικά. Επίσης, στην συμπληρωματική του κατάθεση ανέφερε πως πίσω από τις απειλές και την απαίτηση χρημάτων κρύβεται ένας αλλοδαπός που δεν βρίσκεται στην Κύπρο. Ο συνήγορος των επιχειρηματιών Αντώνης Δημητρίου δεν έφερε ένσταση στην κράτηση των δύο υπόπτων, ανέφερε ωστόσο στο δικαστήριο ότι οι πελάτες του συναντήθηκαν με τον παραπονούμενο για φαγητό και κάλεσε την Αστυνομία να διερευνήσει αυτή την εκδοχή. Θυμίζουμε, ότι για το αιματηρό επεισόδιο που συνέβη την περασμένη εβδομάδα στο κέντρο της Λάρνακας συνολικά έξι πρόσωπα τελούν υπό κράτηση με διατάγματα του δικαστηρίου. Πρόκειται για πέντε αλλοδαπούς, από την Παλαιστίνη και την Ιορδανία, και τον 48χρονο, που έχει κυπριακή υπηκοότητα, αλλά κατάγεται από τρίτη χώρα.

Να σημειωθεί, ότι οι δύο συγκεκριμένοι επιχειρηματίες είναι γνωστοί στις αρχές Ασφαλείας. Εναντίον του 47χρονου είχε διαπραχθεί απόπειρα φόνου τον περασμένο Ιούλιο κοντά στην Βιομηχανική Περιοχή Δρομολαξιάς. Ενώ ποδηλατούσε, δέχθηκε αριθμό σφαιρών, αλλά δεν τραυματίστηκε. Για την απόπειρα φόνου είναι υπόδικος νεαρός Συμβασιούχος Οπλίτης της Ε.Φ. Όσον αφορά τον 43χρονο επιχειρηματία, βρέθηκε στο στόχαστρο των παρανόμων τον περασμένο Αύγουστο, όταν πυρπολήθηκαν τέσσερα αυτοκίνητα από την επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων που διατηρεί στην τουριστική περιοχή Πύλας. Στο ίδιο περιστατικό, έγινε απόπειρα φόνου εναντίον του φρουρού ασφαλείας της επιχείρησής του. Για την υπόθεση αυτή είναι υπόδικοι πέντε αλλοδαποί.

Έρευνες στις Κεντρικές Φυλακές

Σε δεύτερη μεγάλη επιχείρηση που διενήργησε η Αστυνομία το βράδυ της Πέμπτης, συνελήφθησαν έξι πρόσωπα, ανάμεσά τους και ο 22χρονος Συμβασιούχος Οπλίτης της Εθνικής Φρουράς, ο οποίος είναι υπόδικος για την υπόθεση απόπειρας φόνου σε βάρος του 47χρονου επιχειρηματία που συνελήφθη. Η Αστυνομία έκανε έφοδο στις Κεντρικές Φυλακές και διενήργησε έφοδο στο κελί του σε σχέση με υπόθεση συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση. Ο νεαρός υπόδικος θα λογοδοτήσει μεταγενέστερα ενώπιον δικαστηρίου τόσο για την απόπειρα φόνου εις βάρος του επιχειρηματία, όσο και για υπόθεση συμμετοχής του σε εγκληματική οργάνωση. Παράλληλα, η Αστυνομία Λάρνακας φόρεσε χειροπέδες σε άλλα πέντε πρόσωπα, ηλικίας από 22 μέχρι 42 χρόνων, κάποια εκ των οποίων απασχόλησαν και στο παρελθόν τις αρχές Ασφαλείας. Η υπόθεσή τους δεν σχετίζεται με την αιματηρή συμπλοκή στο κέντρο της Λάρνακας, αλλά αφορά την διάπραξη άλλων σοβαρών αδικημάτων.