Φορέας: Κατοχυρώνεται η διαφάνεια, καταργείται η προεδρία της Πρώτης Κυρίας

Ενώπιον της σημερινής συνεδρίας της ολομέλειας της Βουλής θα κατατεθεί η πρόταση νόμου του ΔΗΣΥ, με την οποία προτείνονται μια σειρά αλλαγών στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του ταμείου του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης. Στόχος της πρότασης είναι η θεσμοθέτηση των αναγκαίων ασφαλιστικών δικλίδων, ώστε να ενισχυθεί η λογοδοσία και η διαφάνεια στις εργασίες του Φορέα.

Η πρόταση νόμου φέρει την υπογραφή του βουλευτή του ΔΗΣΥ, Νίκου Γεωργίου, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, και συνυπογράφεται από τον βουλευτή Κωστή Ευσταθίου. Οι βασικές αλλαγές που προτείνονται είναι οι ακόλουθες:

1 Ο Φορέας θα δύναται να αποδέχεται ιδιωτικές χρηματικές εισφορές από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, νοουμένου ότι το συνολικό ποσό εισφορών ετησίως από το ίδιο πρόσωπο δεν υπερβαίνει τις €50.000.

2 Ως πρόεδρος της επιτροπής θα ορίζεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και ήθους, αντί της πρώτης κυρίας της Δημοκρατίας.

3 Ο Φορέας θα τηρεί μητρώο σχετικά με τους πόρους του, στο οποίο θα καταχωρίζονται τα στοιχεία των δωρητών, το ύψος του καταβληθέντος ποσού και η ημερομηνία καταβολής του.

4 Η επιτροπή διαχείρισης του Φορέα θα πρέπει να αναρτά στην επίσημη ιστοσελίδα του κατάλογο με τους πόρους του ταμείου, στον οποίο θα περιλαμβάνονται τα φυσικά και νομικά πρόσωπα των δωρητών κατά το τρέχον έτος που κατέβαλαν ποσά άνω των €500, καθώς και το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε από κάθε δωρητή, αφού προηγουμένως εξασφαλιστεί εγγράφως η ρητή συγκατάθεσή του για τη δημοσιοποίηση.

5 Σε περίπτωση που ο δωρητής, είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο, δεν παράσχει εκ των προτέρων γραπτή συγκατάθεση για τη δημοσιοποίηση του ονόματός του, του ποσού και της ημερομηνίας καταβολής, ο Φορέας δεν θα αποδέχεται την εισφορά.

Όπως δήλωσε χθες στον «Π» ο εισηγητής της πρότασης νόμου, Νίκος Γεωργίου: «Ο ΔΗΣΥ δεν καταργεί το ταμείο. Το θωρακίζει, μαζί με τους συμπολίτες μας που έχουν πραγματική ανάγκη και επωφελούνται από τη λειτουργία του. Οι πολίτες ζητούν διαφάνεια, λογοδοσία και χρηστή διοίκηση. Αν πράγματι εννοούμε ότι λαμβάνουμε τα μηνύματα των καιρών, ιδού η Ρόδος...».

Η πρόταση νόμου για κατάργηση

Στην προηγούμενη συνεδρία της ολομέλειας της Βουλής, είχε κατατεθεί πρόταση νόμου για την κατάργηση του Φορέα. Την πρόταση νόμου υπογράφουν οι βουλευτές του ΑΚΕΛ, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Κυριάκος Χατζηγιάννης και η βουλεύτρια του Volt Αλεξάνδρα Ατταλίδου. Υπέρ της κατάργησης του Φορέα τάχθηκαν επίσης ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ.

Καταθέστε τον κατάλογο

Οι βουλευτές της Επιτροπής Θεσμών, με χθεσινή ανακοίνωσή τους, εξέφρασαν τη διαφωνία τους με τη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, η οποία συμβούλευσε τον γενικό λογιστή της Δημοκρατίας και ταμία του Φορέα να μην καταθέσει ενώπιον της επιτροπής τον ονομαστικό κατάλογο των δωρητών από το 2020 και εντεύθεν, επικαλούμενη την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Στην ανακοίνωσή της, η Επιτροπή Θεσμών της Βουλής αναφέρει ότι, σύμφωνα με τον περί Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στη Βουλή Νόμο του 1985 (Ν. 21/1985), η άρνηση κατάθεσης στοιχείων στη Βουλή δεν επιτρέπεται και τα πρόσωπα που αρνούνται να καταθέσουν στοιχεία διαπράττουν το αδίκημα της περιφρόνησης της Βουλής. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η άρνηση κατάθεσης στοιχείων είναι νομικά επιτρεπτή μόνο όταν η εν λόγω κατάθεση μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή ζημιά στη Δημοκρατία σε θέματα άμυνας, ασφάλειας ή εξωτερικών υποθέσεων, κάτι που σαφώς δεν ισχύει στην περίπτωση του Φορέα.

Ο ονομαστικός κατάλογος των δωρητών ζητήθηκε στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, με σκοπό οι βουλευτές να διερευνήσουν ενδεχόμενες περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων, αλλά και τυχόν ανταλλάγματα από το Προεδρικό προς χορηγούς, για τους οποίους προέκυψαν υπόνοιες μετά την πρόσφατη έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τον Φορέα Κοινωνικής Στήριξης.