«Μας άφησαν μόνους μας»: Κτηνοτρόφοι μιλούν για εγκατάλειψη, φόβο και ψυχική εξάντληση εν μέσω αφθώδους πυρετού (ηχητικά)

Σοβαρές καταγγελίες διατύπωσαν μέσω της εκπομπής Πρωινή Επιθεώρηση που μεταδίδεται από τον Πολίτη 107.6 και 97.6 δύο κτηνοτρόφοι, ο Μάριος Χατζηαντώνη από τους Τρούλλους και η Αργυρώ Σωκράτους από την Πάφο.

Την ώρα που για ακόμη μια φορά το κράτος και οι κτηνιατρικές υπηρεσίες παραμένουν εκτεθημένοι αμφότεροι για τους χειρισμούς τους, αναφορικά με τον αφθώδη πυρετό, οι δύο κτηνοτρόφοι κατήγγειλαν ότι κανένας δεν τους ειδοποίησε, ούτε ενδιαφέρθηκε να τους καθοδηγήσει.

Ψυχοφθόρα διαδικασία

Ο κ. Χατζηαντώνη κατήγγειλε ότι στη φάρμα συγγενικού του προσώπου, εντοπίστηκαν σύμφωνα με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, θετικά κρούσματα σε ζώα, ωστόσο όπως είπε χωρίς συμπτώματα. Υπέδειξε ότι σε χθεσινή συνάντηση με τον διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών κ. Χριστόδουλο Πίπη, λέχθηκε πως η οι έντεκα φάρμες που βρέθηκαν θετικές θα θανατωθούν. Ο κ. Χατζηαντώνη κάλεσε τους αρμόδιους και το κράτος να σταθούν δίπλα σε στους κτηνοτρόφους γιατί είναι πολύ ψυχοφθόρο το γεγονός ότι κάποιος αναγκάζεται να βρίσκεται στην αναμονή μέχρι να του πουν αν θα θανατωθούν τα ζώα του. «Αυτά τα ζώα είναι σαν τα μωρά μας. Τα μεγαλώνουμε, τα ταΐζουμε και τα φροντίζουμε», είπε με συναισθηματική φόρτιση ο κ. Χατζηαντώνη, προσθέτοντας πως δε γίνεται να λες σε ένα κτηνοτρόφο να συνεχίσει να φροντίζει τα ζώα του, αλλά να μην ξέρει πότε και αν θα θανατωθούν.

Aπό τον Δεκέμβριο οι Αρχές γνώριζαν, δεν έκαναν τίποτα

Από την πλευρά της η κα Αργυρώ Σωκράτους, κτηνοτρόφος στην Τίμη της Πάφου, κατήγγειλε πως από τον Δεκέμβριο και ενώ οι Αρχές γνώριζαν για τα κρούσματα στα Κατεχόμενα, δεν προέβησαν σε καμία ενέργεια ώστε να καθοδηγήσουν τους κτηνοτρόφους. Υπέδειξε πως το πρόβλημα μπορεί να μην έχει επεκταθεί στην Πάφο, εντούτοις υπάρχει ανησυχία και μάλιστα έντονη. «Είμαστε μεν μακρυά θεωρητικά αλλά υπάρχει ανήσυχη ηρεμία. Έχουμε πάρει κάποια μέτρα από μόνοι μας, σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο», πρόσθεσε. Σε ερώτηση αν τους έχουν επισκεφθεί οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, η κα Σωκράτους απάντησε πως αυτό δεν έγινε. «Τα παράπονα είναι πολλά και δε σημαίνει ότι επειδή πλήττονται οι κτηνοτρόφοι στη Πράσινη Γραμμή και την Λάρνακα, εμείς δεν ανησυχούμε». Πρόσθεσε πως επικρατεί σοβαρή ανησυχία, σημειώνοντας πως το κράτος έπρεπε από την πρώτη στιγμή να είναι σε επαγρύπνηση, κάτι που δεν έγινε». Δυσαρέσκεια εξέφρασε και για τις δηλώσεις της εκπροσώπου Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Σωτηρίας Γεωργιάδου, που είχε αναφέρει ως παράδειγμα την περίπτωση που είμαστε σπίτι και αφήνουμε τα παράθυρα ανοικτά και βρίσκει ευκαιρία ο κλέφτης να μπει και να κλέψει. «Δεν είναι έτσι!», ανέφερε η κα Χατζηαντώνη, εξηγώντας πως είναι ως αν να πάει ένας ασθενής στον γιατρό και ο γιατρός να τον φταίξει επειδή δεν φόρεσε ζακέτα και αρρώστησε.

