Εντυπωσιακές εικόνες: Η στιγμή που υπερχειλίζει το φράγμα Ξυλιάτου - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Μαγευτικές είναι οι εικόνες που φτάνουν από το φράγμα Ξυλιάτου το οποίο σήμερα, 23 Μαρτίου υπερχείλισε, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στις αυξημένες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών και σηματοδοτεί την πλήρη επάρκεια του ταμιευτήρα.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η υπερχείλιση διέρχεται εντός του εκδρομικού χώρου Ξυλιάτου, ο οποίος τελεί υπό τη διαχείριση του Τμήματος Δασών, δημιουργώντας ένα έντονο και εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο.

Η ροή του νερού, σε συνδυασμό με το δασικό τοπίο της περιοχής, συνθέτει ένα σκηνικό που ήδη προσελκύει επισκέπτες, οι οποίοι σπεύδουν να παρακολουθήσουν από κοντά την εικόνα του υπερχειλισμένου φράγματος.

