Η αφρικανική σκόνη «πνίγει» την Κύπρο: Έως και 40 φορές πάνω από τα όρια οι μετρήσεις, πότε αποχωρεί - Διακόπτονται οι εργασίες σε εξωτερικούς χώρους

Σε εξαιρετικά επικίνδυνα επίπεδα έχει εκτοξευθεί η σκόνη στην ατμόσφαιρα, με την Κύπρο να επηρεάζεται από σοβαρό επεισόδιο που ξεκίνησε από τις πρώτες πρωινές ώρες και αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και το πρωί του Σαββάτου, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο του Τμήματος Μετεωρολογίας.

«Κατά διαστήματα, οι συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων αναμένεται να παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα» αναφέρεται, με τις αρχές να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου.

Ακραίες τιμές στη Λευκωσία

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η κατάσταση στη Λευκωσία, όπου οι συγκεντρώσεις (06.00π.μ) PM₁₀ έφτασαν τα 667 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα, όταν το φυσιολογικό όριο δεν ξεπερνά τα 50 μg/m³, καταγράφοντας επίπεδα πάνω από 13 φορές υψηλότερα.

Τα μικρότερα σωματίδια (PM₂.₅) ξεπέρασαν τα 200 μg/m³, επίπεδα τετραπλάσια του ορίου «πολύ υψηλής» ρύπανσης.

Ακόμη πιο δραματική είναι η εικόνα στην Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου, όπου οι τιμές PM₁₀ εκτοξεύτηκαν στα 2.030 μg/m³, δηλαδή πάνω από 40 φορές το φυσιολογικό όριο.

Τα PM₂.₅ έφτασαν τα 476 μg/m³, σχεδόν πενταπλάσια του ορίου «πολύ υψηλής» ρύπανσης, επιβεβαιώνοντας την ακραία ένταση του επεισοδίου.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις στις 06:00, Πάφος και Λάρνακα κατέγραψαν κόκκινο επίπεδο ρύπανσης, η Λεμεσός κινήθηκε σε πορτοκαλί προς κίτρινο, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές τα επίπεδα ήταν χαμηλότερα.

Σύμφωνα με τις νεότερες μετρήσεις οι τελευταίες ωριαίες τιμές συγκέντρωσης σκόνης που μετρήθηκαν στις 07:00 π.μ. στις ακόλουθες περιοχές ήταν στη Λευκωσία 1167,7 μg/m3, στη Λεμεσό 161,8 μg/m3, στη Λάρνακα 481,3 μg/m3, στο Παραλίμνι 326,4 μg/m3, στην Πάφο 793,8 μg/m3, στο Ζύγι 191,8 μg/m3 και στην Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου 2047,0 μg/m3.





Διακοπή εργασιών σε εξωτερικούς χώρους

Διακοπή και επαναπρογραμματισμό των εργασίων/δραστηριοτήτων σε εξωτερικούς χώρους, λόγω των ψηλών συγκεντρώσεων σε σκόνη ανακοίνωσε την Παρασκευή το πρωί το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Ειδικότερα στην ανακοίνωση το Τμήμα επισημαίνει ότι σύμφωνα με τις μετρήσεις των επίγειων Σταθμών του Δικτύου Παρακολούθησης της Ποιότητας Αέρα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, παρατηρούνται πολύ ψηλές συγκεντρώσεις σκόνης (ΑΣ10) που υπερβαίνουν τα 200 μg/m3.

Ως εκ τούτου, το Τμήμα ανακοίνωσε ότι με βάση τις πρόνοιες του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για Προστασία των Προσώπων στην Εργασία κατά τη Διάρκεια Επεισοδίων Σκόνης) Διατάγματος του 2022 (Κ.Δ.Π. 410/2022), όλες οι εργασίες/δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους πρέπει να διακοπούν και να επαναπρογραμματιστούν όταν παρέλθει το φαινόμενο.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας συμπληρώνει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα και όταν οι συγκεντρώσεις επανέλθουν σε φυσιολογικά επίπεδα θα εκδοθεί εκ νέου ανακοίνωση.

Συστάσεις στις ευάλωτες ομάδες

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας αναφέρει ότι επειδή η σκόνη περιέχει μικρού μεγέθους εισπνεύσιμα σωματίδια, που πιθανόν να έχουν αρνητική επίδραση στην ανθρώπινη υγεία, το κοινό και ιδιαίτερα οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (παιδιά, ηλικιωμένοι και ασθενείς) προτρέπονται να αποφεύγουν να κυκλοφορούν σε ανοικτούς χώρους μέχρι να παρέλθει το φαινόμενο.

Έως και το πρωί Κυριακής

Μέχρι το βράδυ του Σαββάτου ή/και τις πρωινές ώρες της Κυριακής θα αιωρείται στην ατμόσφαιρα η σκόνη, που προέρχεται από τη βόρειο Αφρική, (σύνορα Λιβύης-Αιγύπτου) και μεταφέρεται στην Κύπρο μέσω νοτιοδυτικών ανέμων, είπε στο ΚΥΠΕ ο Μετεωρολογικός Λειτουργός Παναγιώτης Γεωργίου.

Ειδικότερα ανέφερε ότι η σκόνη θα αρχίσει να υποχωρεί από το βράδυ του Σαββάτου, προσθέτοντας ότι η ατμόσφαιρα θα επηρεάζεται από τη σκόνη για ένα περίπου 24ωρο.

Σε σχέση με τις καιρικές συνθήκες ο κ. Γεωργίου είπε ότι την Παρασκευή υπάρχει ενδεχόμενο για μεμονωμένη βροχή, προσθέτοντας ότι από το Σάββατο μέχρι και την Μεγάλη Τρίτη ο καιρός θα είναι ασταθής με τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Διευκρίνισε ότι τα φαινόμενα θα είναι κυρίως εκτεταμένα στο εσωτερικό και στα ορεινά, αλλά μπορεί να επηρεάσουν και τα παράλια. Συνεχίζοντας ανέφερε ότι μετά την Μ. Τρίτη φαίνεται να κοπάζουν τα φαινόμενα.