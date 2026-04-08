Υπουργός Δικαιοσύνης για υπόθεση «Σάντη»: Τα μηνύματα θα δοθούν στην Europol για δικανικό έλεγχο

Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη και τα επίμαχα μηνύματα, δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, σε διάσκεψη τύπου μετά την ενημέρωση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ανέφερε ότι τα μηνύματα θα αποσταλούν άμεσα στην Europol για δικανικό έλεγχο και όταν επιστραφούν τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν εκ νέου στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τότε το Υπουργικό Συμβούλιο, τόνισε, θα κρίνει εάν υπάρχει ανάγκη για διορισμό ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή.

Εξέφρασε δε την εκτίμηση ότι τα αποτελέσματα του δικανικού ελέγχου θα είναι έτοιμα μετά το Πάσχα.

Ακολούθως, ο υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι δεν υπάρχουν καινούρια τεκμήρια, ωστόσο συνεχίζονται οι έρευνες και η λήψη καταθέσεων.

